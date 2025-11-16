Maroc: La Marocaine Amina Dehhaoui remporte la médaille d'or

La taekwondoïste marocaine Amina Dehhaoui a remporté, samedi soir à Riyad, la médaille d'or de la finale individuelle (-57 kg), dans le cadre de la 6ème édition des Jeux de la solidarité islamique.

Dehhaoui s'est adjugé le titre suite à sa victoire contre la Turque Maria Sainabou Marchlinski (2-0).

Dans une déclaration à la presse, Amina Dehhaoui a souligné que cette médaille d'or est le fruit d'un « travail de longue haleine», exprimant sa fierté d'avoir remporté ce titre, en particulier dans une catégorie considérée comme l'une des plus difficiles au niveau mondial.

La championne marocaine a saisi cette occasion pour remercier l'équipe technique de la sélection pour son soutien, son aide et ses conseils tout au long du championnat.

Après cette médaille, la récolte du Maroc aux Jeux de la solidarité islamique est portée à 11 médailles, 5 en or, deux en argent et quatre en bronze.