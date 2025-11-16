Ile Maurice: Quand le mine bouilli devient une histoire de famille

À Cassis, derrière la façade discrète d'Ah Tai Snack, se cache bien plus qu'un comptoir où l'on vient calmer une faim de passage.

C'est un lieu où les parfums mijotent comme des fragments de vie, où le crépitement des woks dialogue avec la mémoire, où les gestes répétés deviennent un langage transmis de génération en génération. Nathalie Li, 30 ans, en est aujourd'hui la gardienne attentive : héritière d'un savoirfaire familial né dans les années 1980, elle tisse chaque jour un lien invisible entre l'enfance, la transmission et le goût.

Dans son royaume de mines bouillis, de bouillon clair et d'omelettes margoze, elle raconte comment un simple snack de quartier est devenu un refuge, un repère, un laboratoire intime de l'identité mauricienne. Ici, chaque plat murmure une histoire. Une histoire de père, de mère - et désormais, celle de Nathalie.

Sur l'autoroute, en remontant vers Port-Louis, juste avant le Royal College et le rond-point du Caudan, se cache un endroit que les habitués surnomment volontiers «la halte du bonheur simple». Ah Tai Snack. Un lieu sans prétention, mais où l'on mange l'un des meilleurs mines bouillis du pays. Une institution discrète, à l'image de celle qui la dirige : Nathalie.

Dans le vacarme doux des commandes qui s'enchaînent, une jeune femme veille à tout : l'ordre, la cadence, la cuisson, la chaleur des échanges. Elle vous accueille sans grands mots - juste avec la simplicité de ceux qui savent que leur cuisine parle pour eux.

D'abord, on commande : un mine bouilli, ou un mine bouilli et demi, pour les plus gourmands. En un éclair, le plat arrive, fumant, enveloppé d'arômes familiers.

Et là commence le rituel : oeufs rôtis ou omelette margoze ? Queue d'ail ? Brèdes ? Poulet façon maison ? Boeuf poêlé ? Saucisses ? Les anciens savent déjà. Les nouveaux hésitent, fascinés. Nathalie apparaît, intuitive, pour les guider. Elle conseille sans s'imposer, tout en rendant la monnaie, surveillant la cuisson, interpellant le staff.

Elle ne voulait pas de cette interview. Trop réservée, ou peut-être parce que la publicité ne fait pas partie de son univers : ici, on vient parce qu'on a entendu dire «To bizin al goute sa». Mais face à notre insistance - et peut-être touchée que nous soyons, nous aussi, des habitués - elle finit par céder.

Voici l'histoire de Nathalie. L'histoire d'Ah Tai Snack. L'histoire de Mauriciens dont les vies se croisent au-dessus d'un mine fumant.

Ah Tai Snack n'a pas toujours été l'adresse bourdonnante qu'elle est aujourd'hui. Dans les années 1980, c'était une minuscule boutique de quartier fondée par son père, Ah Tai Li Tai Lim, où l'on passait acheter un paquet de nouilles, une boîte de lait, un sourire.

Sa mère, silencieuse héroïne de l'ombre, y préparait chaque matin sa pâte de poisson, ses boulettes façonnées à la main. À l'époque, rien n'était industriel. Tout était maison, humble et sincère.

Puis arriva 1994. Continent ouvrit. Et comme un coup de vent trop brusque, les petites boutiques furent déstabilisées. Beaucoup tombèrent. Ah Tai résista - en se transformant. L'épicerie devint snack. Le commerce devint table. La famille passa derrière les fourneaux.

Un produit s'imposa tout seul : les nouilles. Simples, rapides, populaires. Et bientôt, la mère de Nathalie en fabriqua pour d'autres restaurateurs. Une manière de faire vivre le foyer tout en partageant un savoir-faire.

«Je suis née ici. J'ai grandi ici. Ce lieu fait partie de moi.»

Pour Nathalie, Ah Tai n'est pas un business : c'est son pays d'enfance. Elle y courait, petite, entre les sacs de riz et les bouteilles d'huile. Elle montait sur une caisse en plastique pour atteindre l'évier et gagner dix roupies, juste assez pour s'offrir une sucrerie. Mais ces jeux avaient un second sens : son père leur apprenait à compter sans calculatrice, à rendre la monnaie, à être fiables. Elle observait aussi sa façon de couper les légumes, la précision de ses gestes, son respect des produits. Le genre d'apprentissage qui ne nécessite ni tableaux noirs ni livres de cuisine : seulement de l'amour et de l'attention. C'est dans ces gestes-là qu'est née sa vocation.

Le goût juste, la main sûre

Aujourd'hui, Nathalie arrive à l'aube, quand Cassis sommeille encore. Elle prépare tout : les légumes, les viandes, les sautés, les assiettes vapeur. Elle goûte, ajuste, goûte à nouveau. Toujours la même exigence : pas trop salé, pas trop fade.

Elle cuisine comme on écrit une lettre : avec intention, avec précision. Son plat préféré ? L'omelette margoze de son père. Amère, oui. Mais une amertume qui raconte quelque chose : celle des plantes qui résistent, des goûts qui ne s'apprivoisent qu'avec le temps. Un client lui a un jour confié : Mo pena drwa manz margoz lakaz ! Me isi-la, mo fer extra ! C'est cela, la magie d'Ah Tai : transformer un légume redouté en souvenir heureux.

La famille, ce sont aussi les clients

Ici, pas d'affiches publicitaires ni de vidéos sponsorisées. La communication, ce sont les habitués. Certains ont vu Nathalie rentrer du primaire, puis du collège, puis prendre les rênes du restaurant. Ces liens-là ne s'achètent pas. Ils se tissent. Chez Ah Tai, on rit, on raconte sa journée, on confie ses petites nouvelles. Le snack est devenu, au fil du temps, un espace social. Un refuge. Une extension de la maison.

Le tournant silencieux du Covid

En 2020, ses parents sont coincés à l'étranger. Le monde tremble. Et Nathalie fait ce que font les héritières courageuses : elle agrandit, rénove, repense tout. Elle modernise sans dénaturer. Elle élargit sans trahir. Elle crée un espace plus accueillant, plus lumineux, où chacun peut s'installer sans se presser. C'était une prise de risque, mais aussi un acte d'amour.

Maintenant, Nathalie mêle deux mondes : la tradition de ses parents - les recettes maison, l'accueil sans chichis, la générosité - et le présent - un décor plus soigné, une organisation solide, une vision.Elle ne remplace rien : elle prolonge.

Son rêve est simple et grand à la fois : ouvrir un deuxième restaurant, donner au nom «Ah Tai» une portée nouvelle, créer une marque qui porte l'âme de sa famille. «Mes parents ont planté les racines ; moi, j'aide l'arbre à grandir.»

Dans la lumière dorée du snack, entre l'odeur des mines fumants et le crépitement rituel des woks, elle perpétue une histoire. Pas seulement en cuisine : dans la vie de ceux qui y passent. Ici, à Cassis, on ne mange pas seulement un mine bouilli.

On partage une histoire qui continue de se réécrire, assiette après assiette.