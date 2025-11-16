Ile Maurice: Rishab Rikhiram Sharma en live au SVICC

Un événement musical inédit s'annonce à Maurice. Le prodige du sitar, Rishab Rikhiram Sharma, sera en concert au SVICC, le 28 février 2026, dans le cadre de son projet mondial Sitar for Mental Health. Cette soirée exceptionnelle, organisée par GravityXero et Ticketbox.mu, promet une immersion rare dans l'univers d'un artiste qui mêle virtuosité musicale et engagement pour le bien-être mental.

Dès l'annonce officielle, l'enthousiasme n'a pas tardé à se faire sentir. Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées : likes, commentaires, partages - autant de signaux montrant l'impatience d'un public qui attend avec ferveur la venue de cet artiste singulier. Pour GravityXero, ce concert répond clairement à une demande populaire et s'adresse à l'ensemble de la population mauricienne.

Le CEO de GravityXero, Ajay Deora, souligne d'ailleurs l'importance de ce rendez-vous : «C'est un concert du public demand et pour la population en général. C'est le tout premier concert de sitar à Maurice par un artiste de cette envergure. Ce sera un concert de classe et d'élégance. Rishab Rikhiram Sharma a changé la façon dont le monde écoute la musique dans tous les pays.» Le CEO affirme également que son équipe prépare une scénographie ambitieuse, avec des installations lumineuses et un travail visuel permettant au public de vivre une expérience immersive et raffinée.

Transmettre des messages universels

Né au sein de la célèbre famille Rikhi Ram, l'une des plus grandes lignées de luthiers de Delhi, Rishab a été introduit au sitar dès l'âge de dix ans. Très vite, l'instrument est devenu une extension de lui-même. À la fois sitariste dévoué et producteur de musiquepassionné, il perpétue l'héritage familial tout en apportant une touche contemporaine à cet instrument millénaire. Son objectif : transmettre des messages universels par les vibrations élégantes de son sitar et par sa voix apaisante, créant une musique qui touche directement l'âme.

Son premier maître n'était autre que son père, le maître luthier Sanjay Sharma (Rikhi Ram). Après des années d'apprentissage rigoureux, Rishab est présenté pour la première fois sur scène en 2011. Sa prestation attire alors l'attention du légendaire Pandit Ravi Shankar, qui le prend sous son aile en tant que son plus jeune disciple.

Ce moment marque un tournant décisif dans sa carrière. À la disparition de Ravi Shankar, Rishab poursuit sa formation auprès de Pandit Parimal Sadaphal, l'un des disciples les plus respectés du maître, tout en bénéficiant de l'enseignement de géants de la musique tels qu'Ustad Amjad Ali Khan, Ustad Rais Khan ou encore Pandit Arun Bharatram.

Son parcours est jalonné d'accomplissements historiques. Il est ainsi le premier sitariste à avoir été invité à se produire en solo à la Maison-Blanche, à l'occasion des célébrations de Diwali, à l'invitation du président Joe Biden, de la First Lady Jill Biden et de la vice-présidente Kamala Harris. Il est également le seul sitariste de sa génération à avoir joué en solo devant un public de 60 000 personnes au NRG Stadium de Houston, avec plus de 500 millions de téléspectateurs suivant l'événement depuis chez eux.

Son projet Sitar for Mental Health a déjà parcouru l'Inde, les États-Unis, le Canada et l'Amérique du Sud, rencontrant un succès important. Ses performances en direct sur Instagram et Clubhouse atteignent régulièrement des millions de vues, renforçant sa réputation internationale. Rishab a aussi marqué les esprits lors du Woodstock 50 Reunion, un hommage vibrant à la mythique performance de Ravi Shankar au festival de 1969.

Après avoir étudié au Delhi Public School R.K. Puram, il s'envole à 17 ans pour New York, où il poursuit une double formation en Music Production et en économie. Cette immersion dans la scène musicale américaine lui permet de fusionner modernité et tradition, développant ainsi un style hybride, accessible et profond à la fois.

Au-delà de la scène, Rishab est un défenseur engagé de la santé mentale. Ayant lui-même traversé des périodes d'anxiété et de dépression, il considère la musique comme un levier de guérison. En 2020, il fonde Sitar for Mental Health, une initiative visant à promouvoir le bien-être à travers la musicothérapie.

Il offre gratuitement des séances de thérapie musicale en ligne et collabore avec des experts en santé mentale pour développer des méthodes intégrant musique, respiration et connexion émotionnelle. Son travail a permis la création d'une véritable communauté internationale de musiciens et d'auditeurs engagés dans une démarche de mieux-être collectif.

La longue liste de ses performances témoigne de son parcours exceptionnel : concerts à l'India Habitat Centre, au T.K. Murthy Music Festival, prestations télévisées sur Sony TV et Life OK, participations à des festivals prestigieux et récompenses multiples dans des compétitions classiques en Inde. De 2010 à 2015, il accumule prix, scènes et reconnaissances, confirmant son statut de jeune virtuose, devenu aujourd'hui une figure incontournable de la musique indienne contemporaine.

Pour le concert tant attendu à Maurice, les billets seront en vente à partir du lundi 17 novembre sur ticketbox.mu.