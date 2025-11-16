Afrique: Reyna Amboorallee, Miss Tourism Africa International - «J'ai maintenant une mission pour mon île»

interview

Reyna Amboorallee a fait briller le quadricolore en remportant l'édition 2025 de Miss Tourism Africa International, à Jos au Nigeria. Elle nous raconte son aventure à ce concours de beauté qui met en lumière la diversité des cultures, des origines et des religions.

Qu'avez-vous ressenti quand votre nom a été annoncé pour le titre de Miss Tourism Africa International 2025 ?

J'étais très heureuse. C'était une victoire internationale pour notre pays. À ce momentlà, j'avais envie de pleurer. C'était un mélange d'émotions et de fierté. J'ai maintenant une mission pour mon île, et je suis très reconnaissante qu'on me l'ait confiée. Je remplirai ma mission jusqu'à la dernière minute.

Que retenez-vous de cette aventure avec les autres candidates venues de tout le continent africain ?

Nous avions beaucoup de similarités. Je me souviens de leur hospitalité et leur soutien. Les soeurs que j'avais m'ont beaucoup aidée. J'ai découvert les différentes cultures. Comme j'aime beaucoup danser, j'ai appris différents styles de danse aussi. J'ai rencontré des gens d'une incroyable gentillesse, au grand coeur. De plus, malgré nos modes de vie différents, j'ai été accueillie avec le même sens de l'hospitalité qu'à l'île Maurice, avec ce même mélange de cultures. C'était une harmonie familière.

Comment avez-vous intégré la culture mauricienne dans vos prestations ? À travers la tenue, la danse, le discours ?

Mon costume était d'un rouge vif, symbolisant le feu qui a donné naissance à notre île volcanique. J'ai également présenté une danse de séga. Lors de mes discours, j'ai évoqué notre île multiculturelle et harmonieuse, où nous vivons et célébrons ensemble les diffé- rentes fêtes.

Si vous deviez décrire l'île Maurice à quelqu'un qui ne la connaît pas, quels mots utiliseriez-vous ?

Je décrirais l'île Maurice, tout d'abord, par sa beauté naturelle, et ensuite, par la manière dont les cultures se mélangent. Je décrirai la mer qui embrasse les montagnes. Je préciserai que l'île Maurice n'est pas qu'une petite île, mais qu'elle est aussi peuplée de grands coeurs.

Cette victoire est le résultat de plusieurs mois de travail. Pouvezvous nous parler de votre préparation au concours ?

Je me suis préparée physiquement pour ma posture et la marche sur le podium. Il y a eu aussi beaucoup de travail mental. Il faut être vraiment forte. Il faut tout préparer. Il faut rester concentrée sur sa mission, malgré la fatigue, malgré la pression, les commentaires. Il faut avoir en tête l'objectif, qui est de représenter son île, et il faut y aller et ne pas laisser tomber.

Quels ont été les plus grands défis physiques, mentaux ou émotionnels que vous avez dû surmonter ?

C'était la pression que nous avions. Nous ne dormions pas beaucoup. On se levait très tôt et on se couchait très tard. La fatigue était énorme. La pression était énorme. Donc, le plus grand défi était de rester concentrée sur ma mission, d'être là pour mes soeurs, de soutenir les autres, et de me soutenir soi-même.

En tant que Miss Tourism Africa International, quel message souhaitez-vous transmettre sur le tourisme en Afrique ?

Les cultures s'y mélangent. Il y a tellement à apprendre, à découvrir, et les gens devraient être plus ouverts à aller en Afrique pour voir la beauté des cultures, les gens et l'hospitalité. J'ai découvert tellement de choses et j'aimerais pouvoir les partager.

Comment comptez-vous promou- voir un tourisme durable et responsable à travers votre nouveau rôle ?

Je collaborerai avec le ministre du Tourisme. Avec son accord, nous travaillerons sur des projets visant à améliorer le secteur. Je prévois de collaborer avec les hôtels engagés dans un tourisme durable. Je souhaite d'ailleurs encourager les autres hôtels à mettre en place de nouveaux systèmes incitant les touristes à préserver notre environnement. J'aurai la même démarche avec le secteur aérien. La distribution de brochures expliquant les mesures préventives nécessaires à la protection de notre île pourra contribuer à sensibiliser le public.

Qui vous inspire dans la vie, sur le plan personnel ou professionnel ?

Les femmes de ma famille. Ce sont des femmes véritablement indépendantes qui restent fortes malgré les épreuves qu'elles ont traversé. Elles sont une source d'inspiration pour moi. Je les admire.

Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes Mauriciennes qui rêvent de suivre vos pas ?

À toutes celles qui s'intéressent aux concours de beauté et au mannequinat : foncez ! N'ayez pas peur. Et même si vous avez peur, lancez-vous quand même. Vous pourriez bien vous surprendre. Moi-même, je n'étais pas à 100 % confiante. Je ne savais pas si j'allais gagner. Mais je savais que je devais me surpasser, faire mieux que d'habitude et donner le meilleur de moi-même. Avec cette approche, et les efforts que cela implique, on finit toujours par y arriver.

Que représente pour vous la beauté : une apparence, une attitude ou une mission ?

Pour moi, la beauté est aussi une question de caractère. Ce n'est pas qu'une question d'apparence physique. C'est une question de caractère et de détermination. Il faut être sérieuse, savoir ce que l'on veut et avoir un objectif. Il faut pouvoir atteindre son but et être une femme forte. La beauté englobe tout ce qui l'accompagne : la personnalité et les objectifs que l'on se fixe.