Soudan: Attaque de drones sur les installations pétrolières, les exportations sud-soudanaises menacées

Au Soudan du Sud, c'est l'inquiétude face à la possible suspension des exportations de pétrole à cause de la guerre au Soudan voisin. Le brut sud-soudanais est en effet exporté par des oléoducs qui transitent par le Soudan pour atteindre Port-Soudan, sur la mer Rouge, où il est vendu. Mais de nouvelles attaques des FSR du général Hemedti ont eu lieu, jeudi 13 novembre, contre l'installation pétrolière de Heglig, située dans le Sud-Kordofan, près de la frontière sud-soudanaise. Des attaques de drones qui ont fait au moins un mort, et provoqué l'arrêt d'urgence du pipeline qui achemine le brut sud-soudanais depuis les champs de l'État d'Unité.

C'est à 14h30, le jeudi 13 novembre, qu'un « aéronef sans pilote » a « lancé trois missiles » sur le champ pétrolier d'Heglig, selon le courrier daté du même jour de la compagnie soudanaise Petco en charge du transport du brut soudanais et sud-soudanais vers Port-Soudan.

Cette lettre précise que l'attaque de drone a fait un mort, forçant « l'arrêt d'urgence » des opérations à Heglig. Et recommande aux Sud-Soudanais de stopper à leur tour le pompage du pétrole depuis leurs installations situées en amont, de l'autre côté de la frontière, dans l'État d'Unité.

Pas de déclaration officielle

Aucune déclaration officielle n'a, pour l'instant, été faite par les autorités sud-soudanaises sur l'arrêt des opérations dans les installations d'Unité. Mais ce samedi 15 novembre, une autre compagnie soudanaise active dans les champs pétroliers d'Heglig, l'entreprise Bapco, affirme que « des attaques sont en cours », visant notamment la station électrique de Jebelain, une autre localité près d'Heglig. Et d'annoncer elle aussi un arrêt d'urgence de ses opérations.

Les attaques des Forces de soutien rapides (FSR) sur les installations pétrolières à Heglig se sont multipliées ces derniers mois. Elles visent le camp du général al-Burhan et exercent une pression sur le Soudan du Sud, qui tire 90% de ses revenus du pétrole.