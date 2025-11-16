Afrique Australe: Le Mozambique s'associe au groupe sud-africain Singita pour doper son tourisme de luxe

L'entreprise va investir plus de 100 millions de dollars dans des projets touristiques haut de gamme sur l'île paradisiaque de Santa Carolina et l'archipel voisin de Bazaruto situés dans l'océan Indien.

Choisie par l'Agence de tourisme du Mozambique, la compagnie sud-africaine Singita, spécialisée dans les voyages de safari, va investir plus de 100 millions de dollars dans le pays pour y doper le tourisme de luxe à travers la rénovation de Santa Carolina, une île paradisiaque de l'océan Indien rendue célèbre par l'émission de télé-réalité « Survivor ».

Alors que le générique en faisait une publicité rêvée - on y voyait les candidats du télé-crochet s'affronter sur des plages de sable fin bordées de récifs et d'eaux turquoises -, le Mozambique n'a, en effet, jamais vraiment profité des atours de ce petit bout de terre : aujourd'hui, l'île de Santa Carolina est abandonnée et son seul hôtel est en ruines...

Reste que ce temps semble bien révolu. Selon l'agence Bloomberg, Singita va y investir 60 millions de dollars pour y construire un hébergement de luxe de 60 lits, ainsi que 42 autres millions de dollars dépensés, eux, dans des projets développés dans l'archipel voisin de Bazaruto situé un peu plus à l'est. Les deux sites se trouvant à des centaines de kilomètres des régions du nord-est du Mozambique, leur fréquentation ne devrait au demeurant pas pâtir des violences qui s'y déroulent en raison de la présence de groupes affiliés à l'État islamique.

Alors que les autorités mozambicaines multiplient les annonces dans le secteur du tourisme - après avoir promis des visas de résidence de dix ans aux étrangers investissant 5 millions de dollars ou plus dans le pays, elles entendent aussi y faciliter les permis de voyage -, tout se passe comme si Maputo comptait sur le secteur pour faire oublier les émeutes qui ont suivi les élections contestées de l'année dernière.