Congo-Kinshasa: Illicocash ligue 1 - Vita Club domine, le TP Mazembe stagne

En tête d'affiche à Kinshasa, l'AS Vita Club a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant (2-0) face à Bukavu Dawa ; tandis que le TP Mazembe a encore déçu en perdant (0-0) à domicile face au promu New Soger ce dimanche 16 novembre à Lubumbashi.

Après la défaite contre les Aigles du Congo, les Verts et noirs de Kinshasa ont réagi avec autorité. Les Dauphins noirs ont assuré le succès en inscrivant deux buts grâce à un doublé de Djino Eyosa (22') et (90+1).

Cette sixième victoire en huit rencontres permet à Vita Club de consolider sa première place dans le Groupe B, avec 19 points. Le collectif entraîné par Barthélémy Ngansono possède la meilleure attaque (14 buts) et l'une des meilleures défenses (2 buts encaissés) de la poule B, affichant un équilibre redoutable.

Mazembe trébuche

La situation est moins rose pour le TP Mazembe. Tenus en échec pour la deuxième fois consécutive, les Corbeaux peinent à décoller cette saison.

Avec seulement deux victoires en cinq matchs joués, ils restent bloqués à une modeste 5e place du Groupe A avec 8 points. Le match nul face au promu New Soger, bien que sans défaite, ressemble à une occasion manquée de se rapprocher du haut du tableau.

Dans les autres rencontres du Groupe A, le FC Tshikas et Blessing FC se sont livrés à un match spectaculaire (3-3). La rencontre entre le CS Manika et Don Bosco s'est soldée par un partage (0-0), tandis que le Groupe Bazano s'est imposé (1-0) face à l'US Panda.

Voici ci-dessous les classements dans les deux groupes:

Groupe A

1. Malole - 12 pts

2. Saint-Éloi Lupopo - 11 pts

3. Don Bosco - 9 pts

4. Lubumbashi - 9 pts

5. TP Mazembe - 8 pts

6. Simba - 8 pts

7. Tanganyika - 7 pts

8. Tshinkunku - 7 pts

9. Panda B52 - 6 pts

10. Blessing - 5 pts

11. Groupe Bazano - 4 pts

12. CS Manika - 4 pts

13. New Soger - 4 pts

14. FC Tshikas - 4 pts

15. A.S Saint LUC - 1 pt

16. Sanga Balende - 1 pt

Groupe B

1. Vita Club - 19 pts

2. Rangers - 11 pts

3. Les Aigles du Congo - 10 pts

4. Maniema Union - 10 pts

5. Dauphin Noir - 10 pts

6. DCMP - 9 pts

7. Anges Verts - 9 pts

8. Céleste - 8 pts

9. New Jak - 8 pts

10. Etoile de Kivu - 8 pts

11. FC MK - 5 pts

12. Renaissance - 4 pts

13. Bukavu Dawa - 4 pts

14. FC Renaissance - 2 pts

15. Martin Pêcheur - 0 pts