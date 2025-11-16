Congo-Kinshasa: A travers son ouvrage, Patient Bashombe plaide pour l'implication des communautés dans toute initiative de paix

16 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Acteur de la société civile et coordonnateur de la Dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, Patient Bashombe choisit le front littéraire pour contribuer, à sa manière, à la restauration de la paix dans l'Est de la RDC.

Il a présenté, ce dimanche 16 novembre à Kinshasa, son ouvrage intitulé « Bâtir la cohésion sociale en RDC : Pouvoir et engagement des communautés ». L'auteur de ce livre affirme qu'aucune initiative de paix ne peut aboutir sans l'implication réelle de la population elle-même.

Publié aux éditions TedWilliam's Lapidus, cet ouvrage de 250 pages constitue une oeuvre d'analyse, de réflexion et de propositions concrètes pour transformer la société congolaise à travers la force des communautés.

Écrit en six chapitres, ce livre met en lumière les défis liés à la fragilité de l'État, aux conflits armés, à la mauvaise gouvernance et aux inégalités sociales, tout en proposant une voie de sortie durable à la crise qui déchire le pays.

Pour Patient Bashombe, cette oeuvre se veut à la fois un guide pratique et un manifeste citoyen, appelant les Congolais à unir leurs forces pour faire de la cohésion sociale non seulement une valeur, mais également un levier stratégique de paix.

Il a également proposé la mise sur pied d'un Conseil national de dialogue permanent afin de résoudre tout différend et éviter qu'il ne dégénère en conflit.

De son côté, le professeur Jacques Djoli considère cet ouvrage comme le reflet des souffrances et de la résilience de la population congolaise.

De nombreuses personnalités du pays ont rehaussé de leur présence la cérémonie du vernissage de ce livre, parmi lesquelles le ministre honoraire de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda.

