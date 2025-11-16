Congo-Kinshasa: La MONUSCO salue la signature de l'Accord-cadre par le Gouvernement de la RDC et l'AFC/M23

16 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) a salué, ce dimanche 16 novembre sur son compte X, la signature de l'Accord-cadre par le Gouvernement de la RDC et la rébellion de l'AFC/M23 à Doha sous médiation du Qatar.

Cet Accord-cadre, qui établit des principes directeurs pour avancer vers une cessation durable des hostilités, une gouvernance participative nationale et une réconciliation sincère, a précisé la mission onusienne.

Le texte réaffirme la priorité absolue à la protection des civils, a-t-elle souligné avec satisfaction, qui est au coeur de son mandat.

Bien qu'il ne comporte pas de clause contraignante, ce document marque un engagement à poursuivre les discussions sur plusieurs protocoles essentiels, et réaffirme la souveraineté de la RDC. La MONUSCO appelle les parties à poursuivre les négociations de bonne foi « afin de transformer ces engagements en avancées concrètes sur le terrain ».

Elle a par ailleurs salué le soutien apporté à ce processus par des partenaires régionaux et internationaux, en particulier le Qatar, les États-Unis, l'UA et le Togo.

