Ile Maurice: VTT - Yannick Lincoln, tout en gestion, remporte la première étape

Le cadre verdoyant de La Place de Gros Bois a accueilli le départ et l'arrivée de la premiere étape de la dernière manche de la SIS MTB League hier. Les vététistes ont arpenté des sentiers du sud sauvage.

A La Cambuse, on retrouvait un quatuor qui s'était détaché avec en son sein Julien Cornette - tout juste revenu du Wines2Whales en Afrique du Sud, Yannick Lincoln, Cuan Bailey et Romain Bayol.

Aurélie Halbwachs-Lincoln (2e à partir de la g.) a fini première chez les féminines et 5e au scratch hier.

Contrairement à ses habitudes, Lincoln a fait le choix de gérer ses efforts car il était souffrant. Ce n'est que dans les derniers kilomètres, profitant d'une montée, qu'il a accéléré pour faire la différence. Il s'imposera au bout des 60 km dans le temps de 2h14:07, avec 33 secondes d'avance sur Bailey - qui est encore cadet - alors que Cornette complète le podium à une minute (2h15:08). A noter qu'Aurelie Halbwachs-Lincoln a été la première féminine (5e au scratch) avec un chrono de 2h23:05.

«J'ai vraiment roulé sur un pas d'entraînement, vraiment tranquille. J'ai attendu la dernière bosse avant l'arrivée avec vent de dos pour mettre quelques secondes d'écart. Ça me rassure, j'ai un peu de jus. Mais j'ai préféré jouer à l'économie pour demain (aujourd'hui)», dira d'entrée de jeu, Lincoln.

Le départ a été donné sous une pluie fine à La Place de Gros Bois...

La seconde étape, ce matin, promet d'être usante, prévient notre interlocuteur. «Ce ne sera pas dur au niveau topographie, il y a moins de montées qu'aujourd'hui (hier). Mais ce sera usant. Il y aura beaucoup de single tracks au bord des falaises et on avance pas très vite», mentionne-t-il.

Passage des vététistes sur la plage publique de La Cambuse.

Après le départ à La Place de Gros Bois, les vététistes vont se diriger vers L'Escalier puis Gris Gris. Ils vont traverser un radier et ensuite longer les falaises Senneville, Bel Air et Bénarès. Ils reviendront ensuite vers Gros Bois via Savannah. «Il y a quelques zones de portage, la rivière d'Andréa et la rivière Tabac en contrebas de L'Escalier notamment», précise notre interlocuteur. Cette seconde étape fera quelques kilomètres de moins que celle d'hier soit 57 environ.

Aujourd'hui, les moins téméraires pourront s'aligner au demi-marathon sur 40 km, alors qu'une balade familiale est aussi prévue sur 23 km. Elle ne sera pas chronométrée, le but étant de pédaler pour le plaisir dans un cadre 100 % nature.