Ile Maurice: Un aya de nouveau accusé d'attouchements

Alors qu'il est en liberté conditionnelle pour une affaire similaire, voilà que l'étau se resserre autour de lui. Et cette fois, les dénonciations proviennent de sa fille de neuf ans. Cette dernière se trouvait au domicile de sa grand-mère lorsqu'elle a raconté à son aînée ce que lui faisait subir son père.

Cet homme d'une quarantaine d'années, qui se présente comme un aya, et qui est une figure connue dans certains lieux de culte, notamment dans le district des Plaines-Wilhems, est un employé d'un corps para- public. Il aurait à plusieurs reprises embrassé sa fille dans le cou avant de lui faire subir des attouchements sexuels. La grand-mère, troublée par les dénonciations de l'enfant, l'a menée au poste de police pour rapporter le cas, il y a quelques jours. La petite a été examinée par un médecin et par un psychologue du ministère. La Brigade pour la protection de la famille a également été informée.

Ce n'est pas la première fois que le religieux est accusé d'attouchements. Au mois d'août, il avait été arrêté après qu'un adolescent a porté plainte contre lui. Il est soupçonné d'avoir eu un comportement déplacé envers ce dernier alors qu'ils se trouvaient dans l'enceinte d'un temple.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les informations recueillies, le jeune garçon, qui avait commencé à fréquenter le temple en 2024, aurait été progressivement approché par le religieux. Ce dernier aurait gagné sa confiance en lui confiant de petites tâches pendant les sessions de prière. C'est dans ce contexte qu'il aurait eu des gestes considérés comme inappropriés à deux reprises dans le kovil.

Après une première situation inconfortable, le religieux a aussi pris contact avec l'adolescent par messages. Effrayé et craignant de s'attirer des représailles, le jeune garçon est resté silencieux pendant plusieurs semaines. Mais incapable d'en supporter davantage, il a fini par se confier à sa famille, qui a immédiatement alerté la police.

La Brigade pour la protection de la famille a ouvert une enquête. Le suspect a été arrêté au cours de la première semaine de septembre à la suite d'une parade d'identification avant de comparaître en cour. Il a été relâché après avoir fourni une caution de Rs 10 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 35 000. Le lundi 15 septembre, une reconstitution des faits a été menée dans le temple où ont eu lieu les incidents.