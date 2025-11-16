Ile Maurice: Dr Bappoo, le Mauricien qui fait briller la science en Australie

C'est avec fierté que la communauté mauricienne a appris que le prestigieux Australian Prime Minister's Prize for Science 2025, dans la catégorie Innovation, a été décerné au Dr Nikhilesh Bappoo, né à Maurice et citoyen australien.

La cérémonie s'est tenue le 3 novembre dans la Grande Salle du Parlement australien à Canberra, devant un parterre de scientifiques, d'enseignants, d'innovateurs et de représentants des communautés aborigènes et de Torres Strait Islanders.

Ce prix, l'un des plus prestigieux en Australie, récompense l'ingéniosité et l'impact concret de technologies novatrices. Dans le cas de Dr Bappoo, ce sont deux avancées médicales qu'il a développées au sein de ses entreprises VeinTech et Lubdub qui ont retenu l'attention du jury. Ces sociétés, basées en Australie occidentale, reflètent la passion du scientifique pour la MedTech et son engagement à améliorer la vie des patients.

Chez VeinTech, le Dr Bappoo a mis au point une technologie à ultrasons destinée à aider les professionnels de santé à localiser les veines avec rapidité et précision. Comme il le dit lui-même : «A bit like a runway that a plane needs to land on, we're providing a runway of veins that a clinician can land their needle into. VeinTech is finding the right vein first time, every time.» Ce geste médical courant, la cannulation, échoue souvent à la première tentative, provoquant inconfort et stress chez les patients.

Avec Lubdub, il contribue au développement d'une solution innovante de suivi cardiaque baptisée «Heart health in a box». Cette solution combine trois outils complémentaires: un patch Électrocardiogramme (ECG) pour surveiller le rythme cardiaque, un biosenseur salivaire capable de détecter des biomarqueurs cardiaques en quelques minutes, et un dispositif d'échographie portable permettant d'obtenir des images du coeur en temps réel.

«About half of the patients that we'll present to the Emergency department with heart failure or other heart conditions will have telltale symptoms for up to five years before that happened.Lubdub provides data that is collected in real time», explique-t-il, soulignant l'importance de détecter précocement les signaux d'alerte cardiaque pour sauver des vies.

Dr Bappoo insiste sur le rôle d'un collectif dans l'innovation : *«It takes a village to build a start-up, taking great science, building great technology and turning that technology into products that can be used every day by everyone. What unifies all of us is purpose to make an impact in healthcare.»*Un monde où «no life is lost because healthcare was too complex, too out of reach, or too late».

Les autorités australiennes ont salué son travail et son engagement à rendre la technologie médicale plus accessible, tout en inspirant la prochaine génération de scientifiques. Au-delà des innovations, Nikhilesh Bappoo s'investit dans la formation et l'accompagnement de jeunes talents dans le secteur MedTech, partageant son expertise et servant de modèle à ceux qui souhaitent contribuer à la science et à la santé publique.

Le parcours du Dr Bappoo est un exemple inspirant, qui rappelle que des Mauriciens savent briller sur la scène scientifique internationale et avoir un impact concret dans des domaines aussi cruciaux et pointus que la technologie médicale.