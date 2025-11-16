Ile Maurice: Plus de 11 000 chiens déjà enregistrés

Un mois après le lancement officiel de la campagne nationale de micropuçage, le 1er octobre 2025, la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) dresse un premier bilan encourageant. À ce jour, environ 11 000 chiens ont été enregistrés, un chiffre qui témoigne d'une mobilisation notable des propriétaires et du bon déroulement de l'opération sur le terrain.

La campagne, déployée à travers tout le pays, ne se limite plus aux postes de police. Pour faciliter l'accès au dispositif, les équipes se rendent également dans les centres sociaux et communautaires, toute la semaine, weekend compris. Une équipe dédiée a été spécialement mobilisée pour assurer la continuité et l'efficacité de cet exercice, devenu prioritaire dans la gestion du bien-être animal.

Interrogés sur les éventuelles difficultés rencontrées, notamment en raison de commentaires critiques relayés sur les réseaux sociaux, les responsables se veulent rassurants. Ils reconnaissent que toute nouvelle mesure peut, au départ, susciter des réticences ou susciter des tentatives de déstabilisation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cependant, les résultats obtenus démontrent que ces obstacles n'ont pas freiné l'engagement général. «Le nombre de chiens enregistrés prouve la bonne foi et le sens de responsabilité des propriétaires», affirment-ils, soulignant également le rôle déterminant de leurs partenaires. La police, les amoureux des animaux, les ONG et même les pet taxis apportent un soutien constant, contribuant à maintenir un climat de collaboration et à assurer la fluidité de la campagne.

Face aux situations particulières où certains chiens se montrent agités ou stressés lors des sessions de micropuçage, la MSAW a mis en place un protocole adapté. Les agents prennent les coordonnées des propriétaires et les recontactent pour fixer un rendez-vous, à domicile, en semaine ou durant le weekend. Cette approche personnalisée permet de garantir que l'implantation de la puce se déroule dans les meilleures conditions, tant pour l'animal que pour son propriétaire.

Les responsables profitent par ailleurs de cette étape importante pour adresser leurs remerciements à tous ceux qui contribuent à la réussite du programme. Une reconnaissance particulière est exprimée envers l'équipe de la MSAW, dont le dévouement, l'efficacité et les longues heures de travail quotidien sont au coeur du succès de cette initiative nationale.