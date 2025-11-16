Ile Maurice: Good Council - Un triomphe stratégique

La Phoenix Maiden Cup 2025, sommet du calendrier hippique, a tenu toutes ses promesses devant une foule survoltée au Champ-de-Mars, ce dimanche 16 novembre. Sous un soleil éclatant, les stayers se sont élancés pour un long parcours où endurance, stratégie et sang-froid allaient être décisifs.

Sept partants se sont affrontés pour la première place dans cette épreuve de grande classe. Dès l'ouverture des stalles, la lutte pour le commandement s'est enclenchée entre The Gatekeeper, William Iron Arm et Good Council. Après quelques foulées, ce dernier parvient à s'installer en tête, dictant le train avec autorité. The Gatekeeper se place en 2e position suivi de près par William Iron Arm. Trois longueurs plus loin, Allez Moris menait le peloton suivi de Zakho et Zeus tandis que Prime Example fermait la marche.

Dans le premier passage de la ligne droite, Prime Example a commencé à se rapprocher et s'est retrouvé en 2e position, devant William Iron Arm. The Gatekeeper, tentant de se décaler, a été légèrement bousculé vers les barres par William Iron Arm, perdant un instant son action.

À 600m du but, les choses sérieuses ont commencé. Les prétendants se sont élancés et à l'entame du dernier virage, Good Council a démontré qu'il en avait encore sous la selle. Au milieu de la piste, le pensionnaire de l'écurie Arveen Nagadoo a semblé le plus facile, tandis que The Gatekeeper et Zeus ont tenté de produire leurs efforts en dehors, alors qu'Allez Moris plongeait à son intérieur.

Mais rien n'y fera, Good Council, contrôlant la situation et filant vers sa première victoire de la saison, offrant au jeune entraîneur Arveen Nagadoo son premier succès dans le Ruban Bleu. Ce triomphe marque également un superbe rattrapage pour le jockey sud-africain, Raymond Danielson, revanchard après sa défaite dans le Supertote Golden Trophy, épreuve préparatoire au Maiden.

Une édition palpitante qui restera gravée dans les mémoires par la maîtrise et la maturité affichées par Good Council.

Une belle journée pour le jeune entraîneur Arveen Nagadoo avec aussi les victoires de Zacatoo (1ᣴe course), Mystery Cache (2e course) et Taking Silk (8e course).