Ile Maurice: Municipalités - Avancées visibles, défis persistants et réformes en attente

Près de sept mois après le changement à la tête des différentes municipalités, les premières retombées commencent à se faire sentir sur le terrain.

Dans plusieurs villes, des routes ont été fraîchement ré-asphaltées, tandis que le nettoyage et le ramassage des ordures s'effectuent désormais sur une base hebdomadaire. Les autorités municipales s'attaquent également au problème récurrent des colporteurs, dont la présence accrue en cette période de l'année continue de perturber la circulation et l'espace public.

Mais derrière ces améliorations, les lacunes demeurent nombreuses, notamment en matière d'octroi de budget et de ressources humaines. À Curepipe, la situation est particulièrement préoccupante : 167 postes vacants attendent toujours d'être pourvus, aussi bien dans l'administration que parmi les travailleurs manuels.

«Les employés en place sont fatigués et le font savoir», confie une source interne, évoquant également une multiplication des transferts entre municipalités, non punitifs, mais qui désorganisent les services. À cela s'ajoute une lenteur administrative qui freine les opérations essentielles.

Le manque de personnel se fait sentir dans plusieurs services, surtout à Curepipe où seulement trois à quatre inspecteurs de la Commission de la santé couvrent toute la ville. «Pour que les villes fonctionnent normalement, il faut plus de budget et davantage de personnel», insiste un élu. À l'hôtel de ville de Curepipe, les difficultés persistent : les fuites restent nombreuses dans le bâtiment, et toute intervention nécessite l'aval du Patrimoine national, rallongeant encore les délais.

Face à ces défis, le ministère des Collectivités locales assure que des solutions sont en préparation. Le ministre Ranjiv Woochit a récemment annoncé la mise en place, d'ici 2027, d'un système national de collecte sélective des déchets. Cette réforme majeure prévoit des investissements dans de nouveaux camions et bacs, le renforcement du recyclage, l'installation de panneaux solaires ainsi que l'extension des espaces verts.

Le ministre a également évoqué le renforcement des effectifs municipaux et le dossier sensible des 331 employés licenciés par la Local Government Service Commission (LGSC). Le jugement de la Cour suprême est attendu d'ici la fin du mois. «Après les retombées de l'affaire, nous pourrons recruter encore 2 400 personnes, ce qui soulagera les villes du manque de travailleurs», a-t-il indiqué.

Pour rappel, en 2024, la LGSC avait recruté 1 765 personnes - majoritairement des General Workers - avant les élections générales, avant que 1 463 d'entre eux ne soient ensuite licenciés sous le nouveau régime.