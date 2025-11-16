Afrique: Le Lieutenant - Général Ibrahim Jaber rencontre plusieurs dirigeants africains en marge du sommet de Kinshasa

Le membre du Conseil de Souveraineté Transitoire et assistant du commandant général, lieutenant-général ingénieur Ibrahim Jaber Ibrahim, a rencontré plusieurs dirigeants africains en marge du neuvième sommet des chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs, qui se tient dans la capitale congolaise, Kinshasa.

Le Lieutenant-général Ibrahim Jaber a discuté avec le Président de la République d'Angola, João Manuel, l'avenir des relations bilatérales entre le Soudan et l'Angola et les moyens de les développer et de les renforcer pour l'intérêt commun des peuples des deux pays.

Le lieutenant-général Jaber a également exprimé la gratitude du gouvernement soudanais envers les positions par l'Angola soutenant le Soudan au sein des instances régionales et internationales, ainsi que ses efforts continus pour pousser en avant la paix et la stabilité dans la région.

Dans le même contexte, le membre du Conseil de Souveraineté, Lieutenant-général Ibrahim Jaber, a informé le Président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, des développements de la situation au Soudan et les efforts sérieux déployés par le Soudan pour vaincre la rébellion et remédier aux conséquences des attaques menées par les milices terroristes contre les infrastructures, ainsi que le pillage et le vols subis par les civils..

Le membre du Conseil de souveraineté a également rencontré le vice-président tanzanien, Philip Esdor Mpanngo, et a abordé les domaines de coopération entre les deux pays et les moyens de renforcer les relations bilatérales.