Congo-Brazzaville: Activités présidentielles - Le chef de l'Etat en visite de travail à Pointe-Noire et dans le Kouilou

16 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

C'est en fin d'après-midi que le chef de l'Etat a foulé le sol de Pointe-Noire par l'aéroport Antonio Agostino Neto.

Outre les autorités locales mobilisées pour les honneurs officiels, Denis Sassou N'Guesso, hissé sur son décapotable une partie du trajet, a été acclamé par les pontenegrins massés le long de l'avenue menant de l'aéroport à sa résidence en bordure de mer.

Lundi, le président de la République procédéra tour à tour à l'inauguration de l'usine de valorisation du gaz associé de la société Wing Wah exploration et production pétrolière sau, puis de l'institut national de biologie et de veille sanitaire. Il est prévu, mardi 18 novembre, l'inauguration de l'université catholique, la visite technique de l'huilerie de Africa oil et enfin la pose de la première pierre du musée de l'esclavage à Loango, dans le Kouilou.

