Ile Maurice: Paul Bérenger - Un feuilleton «intenable»

La soirée de vendredi a été marquée par une rumeur persistante : Paul Bérenger, leader du MMM et figure centrale de l'Alliance du Changement, aurait quitté le gouvernement. Très vite, la possibilité d'une conférence de presse dès le samedi est évoquée.

Tôt hier matin, une nouvelle vague d'informations circule, affirmant que Paul Bérenger aurait effectivement déjà pris sa décision de quitter l'alliance. Pour tirer les choses au clair, nous contactons le principal intéressé. Au téléphone, le leader du MMM dément : «Je n'ai pas démissionné. J'ai demandé la tenue d'un comité central lundi à 17 heures. Je n'ai pas démissionné, mais les choses vont dans cette direction», confie-t-il à l'express.

Interrogé à son tour, le secrétaire général du MMM, Rajesh Bhagwan, qui disait hier que tout allait bien, que «la cassure était le rêve de certains», refuse de commenter mais affirme s'en tenir strictement aux propos de son leader. Bhagwan ajoute qu'il préfère attendre la réunion du comité central de lundi.

Raisons du malaise : nominations et frustrations

Selon nos informations, la colère de Paul Bérenger serait liée, entre autres, à la nomination de Ravine Sooroojebally, reconduit au poste de commissaire de police. Mais un autre élément, plus politique et institutionnel, semble avoir jeté de l'huile sur le feu. La réforme électorale et la réforme constitutionnelle figuraient à l'agenda du conseil des ministres cette semaine. Pourtant, leur absence totale dans le communiqué du cabinet aurait été très mal perçue par le leader du MMM.

D'après une source proche du conseil des ministres, cette omission a été interprétée comme un nouvel acte de mise à l'écart, s'ajoutant à plusieurs semaines de frustrations accumulées. «C'était la goutte de trop», affirme une source bien informée.

Cette réforme, considérée comme l'un des piliers du programme gouvernemental 2025- 2029, doit comprendre trois axes majeurs : la réforme électorale, les droits fondamentaux et l'évolution du cadre démocratique. L'exécutif avait décidé de prioriser la réforme électorale, avec un document de consultation bientôt rendu public pour lancer un large débat national.

L'éventuel départ de Paul Bérenger jette désormais une zone d'ombre sur la suite du processus, certains se demandant si cela pourrait retarder la réforme ou, au contraire, pousser à la recherche d'un nouveau compromis politique.

L'avenir du MMM : Bataille interne en vue ?

Une source au MMM affirme que la vraie question ne serait pas tant le départ de Paul Bérenger que le sort du parti mauve. Selon cette source, le départ du leader pourrait déclencher une lutte interne : Ajay Gunness ou Joanna Bérenger ? Que se passerait-il si Paul Bérenger décidait de quitter la coalition gouvernementale mais de conserver la direction du parti ? Une scission n'est pas exclue. Si certains membres choisissaient de rester au sein de l'Alliance du Changement, il se pourrait qu'ils doivent créer une nouvelle formation politique.

Lors de l'inauguration du Sir Seewoosagur Ramgoolam Sports Complex hier après-midi à Triolet, le Premier ministre Navin Ramgoolam a confirmé la tenue d'une rencontre dans la soirée avec Paul Bérenger, sans en dire plus. Répondant à une question sur une possible démission qui lui aurait été annoncée, il déclare : «Nou pe zwenn, me mo pou bien tris si sa arive.» Dans son entourage, on confie que le PM serait excédé par les valses-hésitations du leader du MMM qui souffle le chaud et le froid. «Cette situation n'est plus tenable»', confie-t-on au PMO.

La situation reste donc extrêmement fluide. Entre rumeurs persistantes, frustrations profondes et enjeux institutionnels, toute la classe politique retient son souffle en attendant l'issue du comité central du MMM lundi à 17 heures.