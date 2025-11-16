Congo-Kinshasa: Accord-cadre de Doha - L'Union africaine salue une étape historique vers la paix en RDC

Le Président de la Commission de l'Union africaine s'est félicité de la signature du Cadre de Doha pour un Accord de paix global entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC/M23.

Dans un communiqué publié ce dimanche 16 novembre, il a qualifié cette étape d'historique, représentant un progrès significatif vers la stabilité, la reconstruction de la confiance et la résolution des causes profondes du conflit dans l'Est de la RDC.

Courage et volonté politique salués

« Le Président salue le courage, la volonté politique et l'engagement au dialogue dont ont fait preuve les parties. Il exprime également sa profonde appréciation à l'État du Qatar pour sa facilitation constructive et son soutien constant au processus de paix, ainsi qu'aux États-Unis d'Amérique qui ont accompagné ces efforts », rapporte le communiqué.

Le Président de la Commission de l'UA a également salué le rôle éminent de Faure Essozimna Gnassingbé, Président du Togo et médiateur désigné par l'UA, ainsi que l'implication du Panel des cinq facilitateurs de l'UA dans le processus de paix en RDC.

L'Union africaine exhorte toutes les parties prenantes à respecter la lettre et l'esprit du Cadre de Doha, et à en assurer une mise en oeuvre fidèle et rapide, notamment à travers la conclusion des six protocoles subséquents.

Engagement indéfectible de l'UA

Le Président de la Commission a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'UA à poursuivre son implication proactive dans le Processus de Doha et le volet de Washington, afin de jeter les bases d'une paix et d'une stabilité durables en RDC.

Il a également réitéré le soutien de l'Union africaine à toutes les initiatives visant à promouvoir la paix, la sécurité, la réconciliation et le développement dans la région des Grands Lacs.