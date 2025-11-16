Congo-Kinshasa: Lualaba - Plusieurs morts dans un éboulement sur un site minier clandestin à Kawama

Un drame s'est produit samedi 15 novembre 2025 sur le site minier de Mulondo, situé dans le quartier Kawama, territoire de Mutshatsha, dans la province du Lualaba. Plusieurs creuseurs artisanaux clandestins ont trouvé la mort dans l'effondrement d'un pont de fortune qu'ils avaient érigé pour accéder à une zone minière privée.

Selon des sources locales, ce pont artisanal, construit au-dessus d'une large tranchée remplie d'eau de pluie, a cédé sous la pression d'une foule de creuseurs qui tentaient de fuir après avoir entendu des coups de feu. Ces tirs auraient été effectués par des hommes armés chargés de la sécurité du site, surpris par l'intrusion des exploitants illégaux.

Pris de panique, les creuseurs se sont précipités sur la structure fragile, provoquant son effondrement. Plusieurs victimes ont chuté dans la tranchée, plongeant le site dans une scène de chaos et de confusion.

Bilan encore incertain

Le nombre exact de victimes reste indéterminé. Les opérations de recherche et de récupération se poursuivent dans des conditions difficiles. Les autorités provinciales confirment toutefois la présence de plusieurs morts.

Le ministre provincial de l'Intérieur s'est rendu sur place pour calmer la tension qui s'était installée parmi les creuseurs en colère. De son côté, le ministre provincial des Mines a visité le lieu du drame dimanche 16 novembre au matin et a promis de s'exprimer ultérieurement après une évaluation complète de la situation.

Cet accident tragique remet en lumière les dangers liés à l'exploitation minière clandestine, encore très répandue dans les zones riches en minerais du Lualaba. Les conditions de travail précaires, l'absence de normes de sécurité et la pression économique poussent de nombreux creuseurs à prendre des risques mortels.