Afrique Centrale: CIRGL - Les États membres exigent le retrait des troupes étrangères du territoire congolais

Le neuvième Sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) s'est clôturé samedi 15 novembre à Kinshasa. Les participants ont appelé les États membres à soutenir le processus de paix en République démocratique du Congo et à exiger le retrait sans délai des troupes du pays agresseur, conformément à la résolution 2373 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Ils ont également condamné la poursuite des hostilités par le Mouvement du 23 mars (M23) et les alliés des ADF.

Déclaration finale

La déclaration finale, lue par le ministre congolais de l'Intégration régionale, Floribert Anzuluni, exhorte :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

au désarmement des groupes armés d'origine burundaise, notamment les Red Tabara opérant en RDC ;

au soutien du gouvernement centrafricain dans la mise en oeuvre de l'accord de paix du 19 avril 2025 ;

à la facilitation de la circulation des fournitures humanitaires vers les zones touchées en RDC ;

à l'appui des efforts visant à neutraliser les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), y compris à travers le concept d'opération de Luanda (CONOPS) approuvé dans l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda.

Travaux préparatoires et décisions institutionnelles

Sous le thème « Consolider la paix et la sécurité pour le développement dans la région des Grands Lacs », les experts des États membres avaient déjà préparé le terrain en condamnant les violences des groupes armés et en appelant au respect de la souveraineté, à la non-agression et à l'intégration régionale.

Le sommet a également marqué :

la passation de pouvoirs entre le président sortant, João Lourenço (Angola), et le président entrant, Félix Tshisekedi (RDC) ;

la nomination d'un nouveau secrétaire exécutif : le Zambien Mubita Luwabelwa, qui succède à l'Angolais João Samuel Caholo ;

la décision que le lieu et la date du prochain sommet seront communiqués par voie diplomatique.

Participation

Cinq chefs d'État étaient présents :

João Lourenço (Angola),

Évariste Ndayishimiye (Burundi),

Denis Sassou Nguesso (Congo),

Faustin-Archange Touadéra (Centrafrique),

Félix Tshisekedi (RDC).

Les autres pays membres étaient représentés par des hautes personnalités. L'Union africaine et les Nations unies ont également pris part aux travaux, respectivement par leur haut représentant pour la région des Grands Lacs et par l'envoyé spécial du Secrétaire général.

Parmi les principales résolutions, le Sommet a réaffirmé :

la résolution des différends bilatéraux par le dialogue et les mécanismes régionaux existants ;

le respect des principes de souveraineté, d'intégrité territoriale et de non-ingérence.

Dans son discours de clôture, le Président Félix Tshisekedi a exprimé sa gratitude à ses pairs pour leur participation active :

« Les recommandations et résolutions adoptées revêtent une importance capitale, car elles dessinent les contours de l'avenir de notre institution », a-t-il déclaré.

Il a proposé que le prochain sommet se tienne dans un an au lieu de deux, afin de célébrer en décembre 2026 le 20e anniversaire du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la Région des Grands Lacs, considéré comme le socle de la communauté régionale.