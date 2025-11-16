Afrique Centrale: CIRGL - Les États membres exigent le retrait des troupes étrangères du territoire congolais

16 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le neuvième Sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) s'est clôturé samedi 15 novembre à Kinshasa. Les participants ont appelé les États membres à soutenir le processus de paix en République démocratique du Congo et à exiger le retrait sans délai des troupes du pays agresseur, conformément à la résolution 2373 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Ils ont également condamné la poursuite des hostilités par le Mouvement du 23 mars (M23) et les alliés des ADF.

Déclaration finale

La déclaration finale, lue par le ministre congolais de l'Intégration régionale, Floribert Anzuluni, exhorte :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

  • au désarmement des groupes armés d'origine burundaise, notamment les Red Tabara opérant en RDC ;
  • au soutien du gouvernement centrafricain dans la mise en oeuvre de l'accord de paix du 19 avril 2025 ;
  • à la facilitation de la circulation des fournitures humanitaires vers les zones touchées en RDC ;
  • à l'appui des efforts visant à neutraliser les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), y compris à travers le concept d'opération de Luanda (CONOPS) approuvé dans l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda.

Travaux préparatoires et décisions institutionnelles

Sous le thème « Consolider la paix et la sécurité pour le développement dans la région des Grands Lacs », les experts des États membres avaient déjà préparé le terrain en condamnant les violences des groupes armés et en appelant au respect de la souveraineté, à la non-agression et à l'intégration régionale.

Le sommet a également marqué :

  • la passation de pouvoirs entre le président sortant, João Lourenço (Angola), et le président entrant, Félix Tshisekedi (RDC) ;
  • la nomination d'un nouveau secrétaire exécutif : le Zambien Mubita Luwabelwa, qui succède à l'Angolais João Samuel Caholo ;
  • la décision que le lieu et la date du prochain sommet seront communiqués par voie diplomatique.

Participation

Cinq chefs d'État étaient présents :

  • João Lourenço (Angola),
  • Évariste Ndayishimiye (Burundi),
  • Denis Sassou Nguesso (Congo),
  • Faustin-Archange Touadéra (Centrafrique),
  • Félix Tshisekedi (RDC).

Les autres pays membres étaient représentés par des hautes personnalités. L'Union africaine et les Nations unies ont également pris part aux travaux, respectivement par leur haut représentant pour la région des Grands Lacs et par l'envoyé spécial du Secrétaire général.

Parmi les principales résolutions, le Sommet a réaffirmé :

  • la résolution des différends bilatéraux par le dialogue et les mécanismes régionaux existants ;
  • le respect des principes de souveraineté, d'intégrité territoriale et de non-ingérence.

Dans son discours de clôture, le Président Félix Tshisekedi a exprimé sa gratitude à ses pairs pour leur participation active :

« Les recommandations et résolutions adoptées revêtent une importance capitale, car elles dessinent les contours de l'avenir de notre institution », a-t-il déclaré.

Il a proposé que le prochain sommet se tienne dans un an au lieu de deux, afin de célébrer en décembre 2026 le 20e anniversaire du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la Région des Grands Lacs, considéré comme le socle de la communauté régionale.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.