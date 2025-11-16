Soudan: Visite officielle du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale en Hongrie

16 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur Mohi El-Din Salem, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a entamé aujourd'hui une visite officielle de deux jours en Hongrie, à l'invitation de son homologue hongrois, Péter Séarritz, ministre des Affaires étrangères et du Commerce.

L'ambassadeur du Soudan en Hongrie Siddiq Mohammed Abdullah a déclaré à la SUNA que le ministre rencontrerait son homologue hongrois, le ministre des Affaires étrangères, lors d'une réunion à huis clos.

Cette rencontre sera suivie d'entretiens plus approfondis entre les deux parties afin d'aborder les projets de coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, scientifique et culturel.

Il a ajouté que le programme de la visite comprend une conférence de presse conjointe des deux ministres, suivie d'un déjeuner officiel offert par le ministre hongrois en l'honneur du ministre soudanais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et de sa délégation.

Il convient de noter que la Hongrie est membre de l'Union Européenne et de l'OTAN et entretient des liens historiques avec le Soudan.

