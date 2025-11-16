Soudan: L'Envoyé spécial de l'UA pour la prévention du génocide entame une visite officielle au pays

16 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

M. Adama Deng, Envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide, est arrivé aujourd'hui au Soudan pour une visite officielle de quatre jours. Au cours de la qu'elle il rencontrera plusieurs responsables des ministères des Affaires étrangères, de la Justice, du Procureur général et des Affaires religieuses.

Selon la SUNA que le responsable africain sera informé de la situation au regard des violations commises par les milices rebelles contre des civils innocents dans plusieurs États soudanais, ainsi que des menaces qui pèsent sur l'unité, la sécurité et la stabilité du Soudan du fait d'attaques soutenues par des puissances extérieures.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la préoccupation de l'Union Africaine pour la sécurité et la stabilité du Soudan et de ses efforts pour mettre fin à la guerre et aux violations commises par les milices rebelles.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.