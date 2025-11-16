Soudan: L'Envoyé spécial de l'UA pour la prévention du génocide entame une visite officielle au pays

M. Adama Deng, Envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide, est arrivé aujourd'hui au Soudan pour une visite officielle de quatre jours. Au cours de la qu'elle il rencontrera plusieurs responsables des ministères des Affaires étrangères, de la Justice, du Procureur général et des Affaires religieuses.

Selon la SUNA que le responsable africain sera informé de la situation au regard des violations commises par les milices rebelles contre des civils innocents dans plusieurs États soudanais, ainsi que des menaces qui pèsent sur l'unité, la sécurité et la stabilité du Soudan du fait d'attaques soutenues par des puissances extérieures.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la préoccupation de l'Union Africaine pour la sécurité et la stabilité du Soudan et de ses efforts pour mettre fin à la guerre et aux violations commises par les milices rebelles.