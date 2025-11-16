Congo-Brazzaville: Le Président de la Commission salue 'L'accord cadre de Doha'

Le Président de la Commission de l'Union africaine se félicite chaleureusement de la signature du Cadre de Doha pour un Accord de paix global entre le Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et l'AFC/M23.

Cette étape historique représente un progrès significatif vers le rétablissement de la stabilité, la reconstruction de la confiance et la résolution des causes profondes du conflit dans l'est de la RDC.

Le Président salue le courage, la volonté politique et l'engagement au dialogue dont ont fait preuve les parties. Il exprime également sa profonde appréciation à l'État du Qatar pour sa facilitation constructive et son soutien constant au processus de paix, ainsi qu'aux États-Unis d'Amérique qui ont accompagné ces efforts.

Dans le même contexte, le Président salue également le rôle éminent de S.E. Faure Essozimna Gnassingbé, Président du Conseil du Togo, Médiateur désigné par l'UA pour le conflit dans l'est de la RDC, ainsi que l'important rôle du Panel des cinq facilitateurs de l'UA pour le processus de paix en RDC.

L'Union africaine exhorte toutes les parties prenantes à respecter la lettre et l'esprit du Cadre, à en assurer une mise en oeuvre fidèle et dans les délais, notamment à travers la conclusion rapide des six protocoles subséquents.

Le Président réitère l'engagement indéfectible de l'Union africaine à poursuivre de manière proactive son implication et son soutien au Processus de Doha et au volet de Washington, en vue de jeter les bases d'une paix et d'une stabilité durables en RDC.

Le Président réaffirme le soutien continu de l'UA à toutes les initiatives visant à promouvoir la paix, la sécurité, la réconciliation et le développement dans l'ensemble de la région des Grands Lacs.