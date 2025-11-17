Afrique Centrale: CIRGL - La RDC prend la présidence tournante

La capitale de la République Démocratique du Congo (Kinshasa), a abrité le 15 novembre, le 9e Sommet ordinaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), sur le thème, « Consolider la paix et la sécurité pour le développement durable dans la région dans la région des Grands Lacs ». Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été désigné président de la CIRGL pour un mandat de deux ans.

Plusieurs chef d'Etat ont pris part aux assises qui se sont tenues 5 ans après celle de 2020 par visioconférence. Parmi eux, le président Denis Sassou N'Guesso, dont le pays fait partie de la CIRGL.

Le contexte de la tenue du 9ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la CIRGL est marqué par l'instabilité chronique à l'Est de la RDC dont l'agresseur désigné est le M23 soutenu par le Rwanda, ainsi que la guerre civile qui se déroule actuellement au Sud soudan. Des conflits armés qui ont des répercussions considérables sur le capital humain et bloque le développement des Etats.

A l'ouverture des travaux au palais du peuple, le secrétaire exécutif de la CIRGL, le président de la commission de l'UA, et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unis ont appelé à la fin du conflit « afin d'amorcer le processus de construction des infrastructures ».

Le président sortant, le chef de l'Etat Angolais João Lourenço João a insisté sur le renforcement de la diplomatie régionale pour la stabilité des pays des Grands Lacs. Après sa prise de fonction du président en exercice de la CIRGL, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a placé son mandat sous le signe de l'action.

« Cette confiance nous honore et nous oblige. J'exercerai cette responsabilité dans un esprit d'écoute, et d'efficacité en comptant sur l'appui de l'ensemble de mes paires et singulièrement sur celui de la troïka. Notre région reste confrontée à des défis que nous connaissons trop bien, d'existence des conflits et des actes d'agression, de déplacement massif des populations, de violences sexuelles, de fragilité économique, de déficit d'infrastructure transfrontalière, d'exploitation et de commerces illicites des ressources naturelles », a déclaré le nouveau président de la CIRGL.

Par la suite, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dévoilé les priorités de son mandat, baptisé mandat des résultats. Parmi ces priorités figurent : la réforme institutionnelle de la CIRGL ; le rétablissement et la consolidation de la paix ; le renforcement de la coopération judiciaire ; la lutte contre l'exploitation illicite des ressources naturelles, notamment via un programme de traçabilité des minerais ; l'intégration économique régionale.

Au terme des travaux, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs se sont retirés pour une séance de travail à huis clos, au terme duquel des recommandations ont étés prises.