Tanzanie: La fermeture de l'espace numérique, élément clé de la répression

analyse

Face au puissant mouvement de contestation qui s'est emparé de la Tanzanie à la suite des élections générales, l'une des réponses du pouvoir a consisté à couper les réseaux sociaux. Dans ce grand pays d'Afrique de l'Est, comme dans bien d'autres pays aujourd'hui, la maîtrise de l'espace numérique est devenue un aspect central de la répression.

Le 29 octobre 2025, la Tanzanie a tenu des élections générales censées prolonger la trajectoire démocratique d'un pays souvent vu comme un îlot de stabilité politique en Afrique de l'Est.

Mais dans un climat déjà tendu - manifestations sporadiques à Zanzibar et Arusha, arrestations d'opposants, présence accrue de force de sécurité et fermeture partielle des médias critiques -, le scrutin s'est transformé en crise politique majeure. La présidente sortante Samia Suluhu Hassan, devenue présidente de Tanzanie en mars 2021 à la suite du décès du président John Magufuli, dont elle était la vice-présidente, a été élue avec près de 98 % des voix dans un contexte où le principal parti d'opposition, Chadema, avait été marginalisé et plusieurs de ses dirigeants arrêtés.

Dès l'annonce des résultats, des manifestations de protestation ont éclaté à Dar es Salaam (la plus grande ville du pays, où vivent environ 10 % des quelque 70 millions d'habitants du pays), à Mwanza et à Arusha. Les affrontements auraient fait, selon les sources, entre 40 et 700 morts, et plus d'un millier de blessés.

Face à la propagation des manifestations, le pouvoir a réagi par un couvre-feu national, un déploiement militaire dans les grandes villes et une coupure d'accès à Internet pendant environ 5 jours, invoquant la prévention de la désinformation comme mesure de sécurité. L'accès à Internet a été partiellement rétabli, mais les restrictions sur les réseaux sociaux et les plates-formes de messagerie persistent.

Ce triptyque autoritaire - fermeture politique, verrouillage territorial et blackout numérique - a transformé une contestation électorale en véritable crise systémique de confiance entre État et citoyens, entre institutions et information, et entre stabilité et légitimité.

Gouverner par le silence : quand le contrôle de l'information devient une stratégie de stabilité

Le contrôle de l'information comme pratique de gouvernement

Dans la perspective des sciences de l'information et de la communication (SIC), la séquence tanzanienne illustre une tendance plus large qui est celle de la transformation de la gestion de l'information en technologie de pouvoir (voir notamment, Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, 1975 ; Gilles Deleuze, Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, 1990).

Le blackout numérique ne vise pas seulement à contenir la désinformation ; il reconfigure les conditions mêmes de la visibilité. Comme le souligne Pierre Musso dès 2003 dans Télécommunications et philosophie des réseaux, l'espace numérique n'est plus un simple médium mais un espace politique. En contrôler l'accès, c'est aussi gouverner la perception.

Privés de réseaux sociaux, les citoyens perdent sur-le-champ leurs canaux d'expression. Les médias indépendants se retrouvent aveugles et les ONG ne peuvent plus documenter les violences.

C'est ainsi que l'État redevient le seul producteur de discours légitime : une régie symbolique de l'ordre public, pour reprendre la notion de Patrick Charaudeau (2005) sur la mise en scène du pouvoir.

Cette stratégie s'inscrit dans un continuum déjà observé lors d'autres scrutins africains (Ouganda 2021, Tchad 2021, Sénégal 2024). Elle marque une mutation du contrôle politique où il ne s'agit plus de réprimer la parole mais de désactiver les infrastructures mêmes de la parole.

La fabrique de la stabilité par la censure

Le discours officiel invoque la lutte contre les fausses informations pour justifier les coupures. Mais l'analyse sémiotique révèle un glissement de sens. L'ordre public devient synonyme de silence collectif et la stabilité politique se construit sur la neutralisation des espaces numériques de débat.

Les travaux en communication politique (Dominique Wolton, 1997) montrent que la démocratie suppose du bruit, du conflit, du débat et que le silence n'est pas l'ordre mais plutôt la suspension de la communication sociale.

Cette logique de stabilité performative donne l'illusion qu'il suffit que l'État contrôle la perception du désordre pour produire l'image d'un ordre.

Dans l'analyse du cas tanzanien, cette mise en scène du calme repose sur une invisibilisation dans la mesure où le calme apparent des réseaux remplace la réalité conflictuelle du terrain. Ce phénomène de stabilité performative, c'est-à-dire ici le calme apparent des réseaux traduisant une stabilité imposée, a déjà été observé au Cameroun et en Ouganda. Dans ces cas, la coupure d'Internet fut utilisée pour maintenir une image d'ordre pendant les scrutins contestés.

Or, la Tanzanie est un pays jeune. Près de 65 % de sa population a moins de 30 ans. Cette génération connectée via TikTok, WhatsApp ou X a intégré les réseaux sociaux non seulement comme espace de loisir mais aussi comme lieu d'existence politique. La priver soudainement d'accès dans ce moment précis porte à l'interprétation inévitable d'un effacement d'une part de la citoyenneté numérique.

Cette fracture illustre une asymétrie de compétences médiatiques qui se caractérise par le fait que le pouvoir maîtrise les outils pour surveiller tandis que les citoyens les mobilisent pour exister. Le conflit devient ainsi info-communicationnel dans la mesure où il se joue sur les dispositifs de médiation plutôt que dans la confrontation physique.

Aussi les répercussions sont-elles économiquement et symboliquement élevées.

Les interdictions de déplacement paralysent le commerce intérieur et les ports, les coupures d'Internet entraînent une perte économique estimée à 238 millions de dollars (un peu plus de 204 millions d'euros) et les ONG et entreprises internationales suspendent leurs activités face au manque de visibilité opérationnelle.

Mais au-delà du coût économique, la coupure d'Internet produit un effet délétère où la relation de confiance entre État et citoyens est rompue. L'information, en tant que bien commun, devient ici un instrument de domination.

Crise de la médiation et dérive sécuritaire en Afrique numérique

En Tanzanie, la circulation de l'information repose désormais sur des dispositifs de contrôle, non de transparence. L'État agit comme gatekeeper unique en filtrant les récits selon une logique de sécurité nationale. On assiste ainsi à une crise de la médiation où le lien symbolique entre institutions, médias et citoyens se défait.

Cette rupture crée une désintermédiation forcée où des circuits parallèles (VPN, radios communautaires, messageries clandestines) émergent, mais au prix d'une fragmentation du débat public. La sphère publique devient une mosaïque de micro-espaces informels, sans régulation et favorisant l'amplification des rumeurs et de discours extrêmes.

La situation tanzanienne dépasse le cadre du pays, en mettant en évidence les tensions d'un continent engagé dans une modernisation technologique sans démocratisation parallèle. L'Afrique de l'Est, longtemps vitrine du développement numérique avec le Kenya et le Rwanda, découvre que l'économie digitale ne garantit pas la liberté numérique.

Là où les infrastructures se développent plus vite que les institutions, les réseaux deviennent des zones grises de gouvernance. Ni pleinement ouverts ni totalement fermés, ils sont constamment surveillés. Le cas tanzanien incarne ainsi un moment charnière où la technologie cesse d'être vecteur de progrès pour devenir vecteur de pouvoir.

Dans une approche SIC, la question centrale reste celle de la sécurité communicationnelle.

Peut-on parler de sécurité nationale lorsque la sécurité informationnelle des citoyens est compromise ? La coupure d'Internet ne prévient pas la crise mais la diffère, la rendant plus imprévisible et violente. Cette distinction entre sécurité perçue et sécurité vécue est la preuve que la stabilité ne se mesure pas à l'absence de bruit mais à la qualité du lien informationnel entre les acteurs.

Une démocratie sous silence

La Tanzanie illustre une mutation du pouvoir à l'ère numérique : gouverner, c'est aussi, désormais, gérer la visibilité. Mais la maîtrise de cette visibilité ne suffit pas à produire la légitimité. En restreignant l'accès à l'information, le régime tanzanien a peut-être gagné du temps mais il a sûrement perdu de la confiance. Pour les observateurs africains et internationaux, cette crise n'est pas un accident mais le symptôme d'une Afrique connectée, mais débranchée de sa propre parole.

Fabrice Lollia, Docteur en sciences de l'information et de la communication, chercheur associé laboratoire DICEN Ile de France, Université Gustave Eiffel