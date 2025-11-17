Afrique de l'Est: Huit entreprises seront radiées de la Bourse de Maurice en 2025

La Stock Exchange of Mauritius (SEM) a enregistré un nombre inhabituellement élevé de retraits de la cote en 2025, avec huit sociétés se retirant du marché officiel ou du Development & Enterprise Market (DEM).

Le moteur commun de la plupart des retraits est la restructuration des entreprises - fusions, privatisations ou réorganisations visant à simplifier la gouvernance et à réduire les coûts.

Parmi les cas notables, on peut citer

Caudan Development Ltd (CDL) a fusionné avec sa société mère et a quitté le marché début février.

ABC Banking Corporation Ltd s'est retirée de la cote en avril dans le cadre d'un regroupement au sein d'une société holding.

Rogers and Company Ltd a quitté le marché en juillet après avoir fusionné avec une nouvelle entité.

Crytel Mauritius Ltd a été radiée en juin pour manquements à la conformité.

United Investments Ltd a été retirée de la cote en août à la suite d'une procédure administrative.

C-Care (Mauritius) Ltd et Cavell Touristic Investments Ltd, toutes deux dans le secteur de l'hôtellerie ou de la santé, ont quitté le marché en octobre après des réorganisations internes et des rachats.

La Compagnie des Villages de Vacances de l'Isle de France Ltée (COVIFRA) s'est retirée de la cote en août après être devenue une société entièrement privée.

La vague de retraits souligne une tendance plus large sur le marché des actions mauricien : les entreprises cherchent à rationaliser leurs opérations dans un contexte d'évolution des pressions économiques, tandis que le régulateur applique des normes plus strictes en matière de cotation et de divulgation.

Points clés à retenir

Cette augmentation des retraits de la cote au SEM met en évidence la double pression à laquelle sont confrontées les sociétés cotées en bourse à Maurice : l'efficacité de la structure du marché et la discipline réglementaire. D'une part, les groupes d'entreprises simplifient leurs structures de détention et leurs unités commerciales afin de réduire la charge administrative et d'améliorer la clarté stratégique.

D'autre part, les entreprises incapables de respecter les seuils de divulgation, de gouvernance ou de performance financière sont confrontées à un retrait forcé. Cette dynamique signifie une évolution du marché : moins de cotations anciennes d'entités faibles ou fragmentées, et une évolution vers des sociétés publiques moins nombreuses mais plus solides. Pour les investisseurs, cette tendance peut réduire le choix mais améliorer la qualité globale et la transparence des instruments cotés restants.

Pour le SEM, cette évolution va dans le sens de son aspiration à attirer des émetteurs de meilleure qualité et des capitaux mondiaux. Le défi consiste maintenant à remplacer le volume et la diversité par la profondeur et l'intégrité, afin que la bourse reste pertinente et compétitive même si le nombre d'entreprises cotées se réduit.