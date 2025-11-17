Tunisie: Succès d'une intervention en laryngoplastie permet à une fillette de 5 ans de respirer normalement

Tunis — L'Institut Salah Azaiez de Tunis a annoncé dimanche, la réalisation avec succès d'une intervention chirurgicale délicate qui a permis à une fillette de 5 ans de respirer normalement pour la première fois, après une série d'interventions de laryngoplastie pour fente trachéale.

L'institut a précisé dans un communiqué, que cette enfant était le premier cas opéré et qu'une file d'attente d'enfants nécessite une intervention du même genre, laquelle était auparavant, réalisée à l'étranger à des coûts très élevés.

Cette intervention chirurgicale, qui a eu lieu jeudi dernier, a été assurée par le personnel médical et paramédical des services de chirurgie carcinologique cervico-faciales et ORL et de réanimation médicale de l'Institut Saleh Azaiez et du service de réanimation médicale de l'hôpital d'enfants Bechir Hamza, selon l'institut.