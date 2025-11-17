Addis-Abeba — L'ambassadeur d'Australie en Éthiopie, Peter Hunter, a réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner les efforts de l'Éthiopie en matière de paix, de sécurité et de développement dans la Corne de l'Afrique.

Dans un entretien exclusif accordé à Pulse of Africa, il a reconnu la complexité des défis régionaux et souligné la volonté de l'Australie de renforcer sa coopération avec l'Éthiopie pour y répondre de manière concertée.

Peter Hunter a salué les réformes économiques engagées par l'Éthiopie, affirmant qu'elles renforcent la confiance des investisseurs et ouvrent de nouvelles perspectives de croissance. Il a notamment mis en avant l'implication de l'Australie dans le secteur minier et exprimé son souhait d'élargir la collaboration aux domaines du tourisme et de l'agriculture.

L'ambassadeur a également décrit la transformation récente d'Addis-Abeba, portée par de vastes projets d'infrastructures, comme un signe tangible du dynamisme économique du pays.

Évoquant le partenariat de longue date entre l'Australie et l'Éthiopie, il a rappelé que les échanges humains, les programmes de bourses, le commerce et les investissements constituent des bases solides pour approfondir la coopération bilatérale.

Il a salué la diaspora éthiopienne en Australie pour sa contribution positive à l'économie et à la société australiennes.

Peter Hunter a également réitéré l'appui ferme de l'Australie à la réforme du système multilatéral, estimant que la voix de l'Afrique doit être mieux représentée dans les instances internationales.

Selon lui, un système international renforcé est indispensable pour garantir une stabilité durable et un développement inclusif.

Ce positionnement renouvelé de l'Australie illustre le renforcement des relations diplomatiques et traduit une vision commune visant à promouvoir la stabilité régionale, le développement durable et une représentation accrue du continent africain sur la scène mondiale.