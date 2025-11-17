Ethiopie: L'ambassadeur d'Australie réaffirme le soutien de son pays aux initiatives de l'Éthiopie en faveur de la paix et de la stabilité dans la région

16 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'ambassadeur d'Australie en Éthiopie, Peter Hunter, a réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner les efforts de l'Éthiopie en matière de paix, de sécurité et de développement dans la Corne de l'Afrique.

Dans un entretien exclusif accordé à Pulse of Africa, il a reconnu la complexité des défis régionaux et souligné la volonté de l'Australie de renforcer sa coopération avec l'Éthiopie pour y répondre de manière concertée.

Peter Hunter a salué les réformes économiques engagées par l'Éthiopie, affirmant qu'elles renforcent la confiance des investisseurs et ouvrent de nouvelles perspectives de croissance. Il a notamment mis en avant l'implication de l'Australie dans le secteur minier et exprimé son souhait d'élargir la collaboration aux domaines du tourisme et de l'agriculture.

L'ambassadeur a également décrit la transformation récente d'Addis-Abeba, portée par de vastes projets d'infrastructures, comme un signe tangible du dynamisme économique du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Évoquant le partenariat de longue date entre l'Australie et l'Éthiopie, il a rappelé que les échanges humains, les programmes de bourses, le commerce et les investissements constituent des bases solides pour approfondir la coopération bilatérale.

Il a salué la diaspora éthiopienne en Australie pour sa contribution positive à l'économie et à la société australiennes.

Peter Hunter a également réitéré l'appui ferme de l'Australie à la réforme du système multilatéral, estimant que la voix de l'Afrique doit être mieux représentée dans les instances internationales.

Selon lui, un système international renforcé est indispensable pour garantir une stabilité durable et un développement inclusif.

Ce positionnement renouvelé de l'Australie illustre le renforcement des relations diplomatiques et traduit une vision commune visant à promouvoir la stabilité régionale, le développement durable et une représentation accrue du continent africain sur la scène mondiale.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.