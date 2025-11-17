Soudan: Le Communiqué final du Sommet des Lacs recommande au Conseil de Sécurité de condamner la milice de soutien rapide

Le neuvième sommet des chefs d'État des Grands Lacs a conclu ses travaux dans la capitale congolaise, Kinshasa, et publié son communiqué final.

Le communiqué contient une recommandation claire au Conseil de Sécurité, l'appelant à condamner la milice du Soutien rapide.

La délégation du Soudan participant au sommet est présidée par le membre du Conseil de souveraineté transitoire et assistant du commandant général, lieutenant-général ingénieur Ibrahim Jaber Ibrahim, avec la participation d'un certain nombre de responsables du gouvernement et de chefs des services de sécurité.

Le sommet a publié son communiqué final qui portait sur les questions de sécurité et de défense au sein de la région des Grands Lacs, ainsi que sur les questions des femmes, des enfants et de développement social, et les moyens de protéger les minerais des États membres de leur exploitation et de leur utilisation pour financer et soutenir les milices et les mouvements rebelles se trouvant dans la région.

Pour sa part, le sous-secrétaire du ministère des affaires étrangères, ambassadeur Muawiya Osman Khalid, a précisé que le neuvième sommet a approuvé les recommandations présentées par le Conseil ministériel de l'organisation et celles des ministres de la défense et des organes de sécurité, qui ont toutes recommandé de classifier le soutien rapide comme organisation terroriste.

L'ambassadeur Muawiya a déclaré que le sommet avait pris note des recommandations du conseil ministériel et a chargé le secrétariat exécutif de mobiliser les efforts au sein du conseil de sécurité et de l'union africaine de condamner les atrocités terribles commises par les milices de soutien rapide contre les civils, tout en soulignant la nécessité de traduire ces groupes terroristes en justice.

Le sous-secrétaire du ministère des affaires étrangères a indiqué que le sommet avait établi des règles concernant l'utilisation des métaux précieux dans les pays membres, y compris l'or au Soudan, afin de garantir que l'exploitation aurifère ne soit pas utilisée au profit de la milice terroriste de soutien rapide.

Le membre du conseil de souveraineté, lieutenant-général Ibrahim Jaber, a présenté le discours du Soudan devant la session à huis clos du sommet, qui comprenait une classification précise du conflit au Soudan et reflétait les dommages et les violations commis par la milice du Soutien rapide à l'encontre des civils, ainsi que les récents développements à la suite de l'attaque de la milice du Soutien rapide sur la ville El Fasher.

Le membre du conseil de souveraineté a exprimé l'accueil favorable du Soudan envers les positions positives et distinguées des pays de la région des Grands Lacs vis-à-vis de la situation actuelle dans le pays, saluant la compréhension de l'organisation aux dimensions liées aux complots visant les ressources du Soudan et son peuple, soulignant l'accueil favorable du Soudan aux pas positifs pris par le sommet pour réaliser la sécurité, la paix et la stabilité dans le pays.