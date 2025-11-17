Soudan: Adawi - La Ligue Arabe est un partenaire clé pour la reconstruction de fonction publique au pays

16 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur du Soudan au Caire, Lieutenant-général ingénieur Imad Eddin Mustafa Adawi, représentant permanent à la Ligue arabe, a souligné que la Ligue arabe est un partenaire majeur de relance et de reconstruction la fonction publique au Soudan, en louant la position arabe soutenant le Soudan exprimée par les réunions de la 120e session du Conseil exécutif de l'Organisation arabe pour le développement administratif récemment accueillie par le Royaume du Maroc.

Dans une déclaration à la presse aujourd'hui, l'ambassadeur Adawi a exprimé l'appréciation du Soudan envers les positions arabes au sein des diverses instances, notamment celles techniques soutenant le processus de reconstruction. Il a salué les récentes décisions du Conseil exécutif visant à soutenir la préparation par le ministère des Ressources humaines et l'assistance sociale d'une étude compréhensive sur les besoins de formation de toutes les institutions soudanaises pour faire réussir le projet de développement des ressources humaines au Soudan.

L'ambassadeur Adawi a précisé que le Soudan sera soucieux de mettre en oeuvre les décisions du Conseil exécutif de l'Organisation arabe pour le développement administratif, qui a accueilli la proposition du Soudan de créer un fonds pour le développement des ressources humaines et a recommandé de renvoyer la question au Conseil économique et social lors de sa prochaine session.

Il convient de noter que le Soudan a participé la semaine dernière à la 120e session du Conseil exécutif de l'Organisation arabe pour le développement administratif, avec une délégation présidée par le ministre des Ressources humaines et de l'assistance sociale, Mutasim Ahmed Saleh.

