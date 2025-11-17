Togo: Les opposants émettent des réserves

La question des réserves administratives que l'État envisage de récupérer suscite des interrogations chez certains politiciens.

Yao Daté, le président du CAR (opposition) met en garde contre les risques de déguerpissements forcés des populations installées depuis plusieurs décennies sur des terrains du domaine public.

Le CAR appelle à un dialogue et à des solutions négociées au cas par cas afin d'éviter des tensions inutiles.

Pour l'opposante Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), le droit de l'État à récupérer ses réserves pour y ériger des infrastructures d'intérêt public est légitime; toutefois, elle estime que les autorités doivent aussi assumer leurs responsabilités après avoir laissé ces occupations s'enraciner pendant des décennies.

Entre impératif d'aménagement du territoire et défense du droit au logement, le dossier des réserves administratives est un sujet délicat.

Les réserves administratives sont des terrains appartenant à l'État et affectés à un usage public futur. Elles sont généralement créées pour anticiper le développement urbain et permettre à l'administration de disposer de foncier destiné à des équipements collectifs : écoles, hôpitaux, routes, bâtiments publics, espaces verts, ou zones de sécurité.

Ces réserves sont inscrites dans les plans d'urbanisme et protégées par la loi. En principe, aucune construction privée ne doit y être autorisée. Cependant, dans la pratique, beaucoup de ces terrains ont été occupés ou cédés au fil du temps, parfois avec des documents délivrés par des autorités locales, d'autres fois de manière informelle.