Sénégal: Souleymane Bachir Diagne, lauréat du 'Prix Paris-Liège' de l'essai 2025

Dakar — La ville de Liège en Belgique a décerné son prix littéraire dénommé "Paris-Liège" de l'essai 2025 au philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, pour l'originalité de son essai intitulé "Universaliser", publié par les éditions Albin Michel, a appris l'APS, dimanche.

"Après deux délibérations, l'une à Paris et l'autre à Liège, le jury du Prix Paris-Liège de l'essai a désigné le lauréat 2025 à Souleymane Bachir" Diagne, auteur de l'essai "Universaliser", publié aux éditions Albin Michel', informe la ville de Liège sur son site web.

Elle précise que le lauréat 2025 du prix "Paris-Liège" recevra sa récompense le jeudi 20 novembre prochain à 18h à la librairie PAX, place du XX août de Liège.

Ce Prix de la ville de Liège, organisé avec le soutien de la ville de Paris, est doté d'une récompense de dix mille Euros (plus de six millions de FCFA).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette distinction décerne annuellement le meilleur essai original portant sur les sciences humaines, écrit en langue française et publié au cours de l'année qui précède celle de la remise du prix.

Par "essai", précise le jury, on entend un ouvrage de réflexion théorique et critique destiné à un public large et non nécessairement spécialisé.

La qualité d'écriture, la pertinence scientifique des idées développées et l'originalité du thème abordé ont primé dans le choix.

Souleymane Bachir Diagne, souligne le texte, a mis la question de l'universalité et des singularités au coeur de sa réflexion et de son engagement, appelant à un universel riche de tous les particuliers.

Dans cet essai qui fait brillamment dialoguer les cultures, le philosophe montre que l'universel tient compte du pluriel du monde, mais que l'humanité n'est pas une juxtaposition de tribus.

Pour lui, "aucune région du monde ne peut à elle seule décréter ce qu'est l'universel, il nous faut le forger ensemble, même si penser l'humanité dans sa totalité est une tâche infiniment difficile et nécessite de recourir à une philosophie du décentrement".

"A l'heure où triomphent les principes ethnonationalistes, les tribalismes, les comportements de domination et de prédation entre les nations et les cultures, Souleymane Bachir Diagne choisit d'avoir foi en l'humain et défend l'universel comme l'oeuvre commune de l'humanité", indique-t-on dans le document.

Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne est un éminent spécialiste de l'histoire des sciences et de la philosophie islamique. Après avoir été conseiller pour l'éducation et la culture d'Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal, il a enseigné à l'Université de Dakar avant d'intégrer la prestigieuse Université Columbia de New York.

Il est l'auteur, chez Albin Michel, de "En quête d'Afriques avec Jean-Loup Amselle" (2018), et de "Langue à langue" (2022).