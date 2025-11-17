Sénégal: Accès au foncier - Plaidoyer pour une 'révision urgente' du découpage territorial

Ndombo-Sandjiry — Le président du conseil d'administration de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), Abdou Khadre Fofana, a souligné, dimanche, à Ndombo-Sandjiry (Dagana, nord), la nécessité de procéder à une "révision urgente" du découpage territorial, en vue de corriger les anomalies liées à l'accès au foncier.

"L'accès à la terre constitue aujourd'hui l'un des principaux freins au développement local. Il faut une révision urgente du découpage territorial et de la bonne gouvernance foncière pour corriger cette anomalie", a-t-il préconisé.

Il intervenait à l'issue d'une visite de périmètres agricoles et d'unités de transformation dans la commune de Ndombo-Sandjiry, effectuée dans le cadre de la tournée parlementaire dénommée "Nemekou askan wi" initiée par les députés du département de Dagana.

Selon M. Fofana, l'incohérence du découpage territorial complique l'exploitation agricole et pénalise les populations.

Géographe-géomaticien de formation, il a souligné que la réforme attendue du futur Acte 4 de la décentralisation devra corriger les anomalies qui empêchent les communautés d'accéder à leurs terres et de les sécuriser.

Les producteurs ont également évoqué la difficulté d'accès à l'eau, les points d'approvisionnement se trouvant parfois à plus d'un kilomètre des parcelles.

Le PCA de la SONAGED a encouragé la mise en place d'un projet à soumettre à la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) pour améliorer les aménagements hydrauliques.

Sur le plan productif, il a recommandé la création rapide de coopératives afin de faciliter l'accès aux intrants et de structurer les demandes des agriculteurs.

Il a rappelé qu'une initiative départementale est en cours avec le ministère de l'Agriculture pour formuler une proposition globale destinée à améliorer les conditions agricoles dans le département de Dagana.

La visite a également mis en lumière les difficultés des femmes transformatrices, équipées en matériel mais freinées par le manque de financement. M. Fofana a annoncé des démarches auprès des députés et des services compétents pour faciliter leur accès au crédit.

Abdou Khadre Fofana a estimé que la gestion communautaire montre ses limites, plaidant pour une implication plus forte des partenaires privés dans l'exploitation des infrastructures locales.