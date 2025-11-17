Congo-Kinshasa: Les grandes lignes de l'Accord-Cadre signé par le Gouvernement et l'AFC/M23 à Doha

Le Gouvernement et l'Alliance Fleuve Congo AFC/M23, ont signé samedi 15 novembre à Doha au Qatar sous médiation qatarie, un Accord-Cadre pour une paix globale dans l'Est de la RDC.

Bien qu'il ne comporte pas de clause contraignante, ce document marque un engagement à poursuivre les discussions sur plusieurs protocoles essentiels, et réaffirme la souveraineté de la RDC.

L'accord prévoit un processus global de paix, fondé sur le dialogue et la fin des hostilités. Les deux parties réaffirment leur attachement à la Constitution, à l'intégrité territoriale et au respect du droit international humanitaire.

Au coeur du texte se trouve le rétablissement de l'autorité de l'État sur tout le territoire national, notamment dans les zones sous contrôle de l'AFC/M23. Les prochaines discussions devront définir les étapes, le calendrier et les mécanismes de ce déploiement, en associant autorités locales, coutumières et institutions légales.