Afrique: Luttes/Championnats d'Afrique 2026 - Deux experts inspectent les infrastructures de Kinshasa

16 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une mission d'inspection de la Confédération africaine des luttes associées séjourne actuellement à Kinshasa.

Arrivés dans la nuit de dimanche 16 novembre, les experts Daniel Igali (Nigéria) et Vincent Aka (Côte d'Ivoire) ont entamé, ce lundi, une visite de deux jours destinée à évaluer les capacités de la République démocratique du Congo à organiser les Championnats d'Afrique des Nations de luttes associées en 2026.

Les deux émissaires ont été accueillis par le président de la Fédération congolaise des luttes associées (FECOLUTTA), Éric Kinzambi. Ils ont pour tâche de visiter les infrastructures clés. Leur agenda prévoit également l'inspection des sites d'hébergement, des salles de compétition et des dispositifs de transport.

Interrogé sur l'enjeu de cette visite, M. Kinzambi s'est montré confiant. « Le Congo a présenté une très belle figure », a-t-il déclaré, soulignant que l'objet de cette mission était de « s'assurer que le Congo est en mesure d'abriter ces gestes ».

Il a également mis en avant le soutien des autorités, citant les gymnases du Stade Tata Raphaël et du Stade des Martyrs, mis à disposition par le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi.

