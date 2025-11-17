Afrique: Barrages Mondial 2026 - Le Nigeria et la RDC se disputent la finale africaine à Rabat

Quitte ou double pour les Léopards football de la RDC, qui jouent ce dimanche 16 novembre à Rabat (Maroc), contre le Super Eagles du Nigeria, la finale du barrage africain des éliminatoires du Mondial 2026.

Ce match, qui se joue en manche unique, déterminera le pays qui représentera l'Afrique aux barrages intercontinentaux, prévus au mois de mars 2026 au Mexique.

Forces de deux équipes

Les fauves congolais misent sur leur collectif et leur plan défensif animé notamment par Chancel Mbemba. Ils abordent cette finale avec une dynamique positive, offrant une image d'une équipe structurée, disciplinée et investie.

En face d'eux, il y aura les Super Eagles, qui s'appuient sur leur plan offensif redoutable et leurs individualités de grande envergure et expérimentées : Osimhen, Chukwueze, Lookman, Iwobi, Adams et d'autres.

Pas d'erreur possible

La finale africaine des Barrages de la Coupe du Monde 2026 se joue ce dimanche au Stade Prince Héritier Moulay Hassan, Rabat (Maroc), à partir de 20h (heure de Kinshasa).

Une moindre erreur peut être catastrophique dans l'un ou l'autre camp. En cas de match nul, les deux équipes iront en prolongations. Si elles ne de départagent pas, elles finiront par la séance des tirs aux buts.

Le vainqueur va représenter l'Afrique aux barrages intercontinentaux, prévus en mars 2026 au Mexique.