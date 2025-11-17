Cote d'Ivoire: Cancer du sein - La Fondation Porteo offre des prothèses mammaires à des survivantes

La cérémonie de remise de dons s'est tenue au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody.

Le cancer du sein demeure l'une des principales causes de mortalité chez les femmes. Consciente de cette réalité préoccupante, la Fondation Porteo, présidée par Emmanuel Kalou, s'est engagée dans une vaste campagne de sensibilisation et de soutien aux femmes touchées par cette maladie. C'est dans cette dynamique qu'elle a procédé, le jeudi 13 novembre, à la distribution de 200 prothèses mammaires à des survivantes du cancer du sein, lors d'une cérémonie organisée au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

La majorité des bénéficiaires ont subi une mastectomie, conséquence de leur combat contre la maladie. Pour renforcer son action sociale, la Fondation Porteo a également offert une enveloppe de 5 millions de FCFA à l'association Voix des mamans et des enfants atteints du cancer. Sa présidente, Fatoumata Diabagaté, a salué un geste « d'une portée inestimable », qui permettra d'améliorer l'accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité.

Cette cérémonie, organisée sous le format d'un « Cancer Talk » autour du thème « Marie-Pierre, le cancer n'est pas seulement qu'en octobre », a été marquée par des interventions fortes.

Le Professeur Moctar Touré, titulaire de la chaire de cancérologie médicale, a rappelé que plus de 20 millions de femmes meurent du cancer du sein dans le monde, dont 70 % en Afrique. Selon lui, la maladie touche principalement les femmes âgées de 35 à 55 ans. Il a plaidé pour une prise en charge holistique :

« Sans accompagnement psychologique, c'est la mort. Si une victime guérit, c'est parce qu'elle a bénéficié d'un soutien psychosocial », a-t-il souligné.

Dans le panel qui a suivi, Traoré Sinanta, présidente du Réseau des amis pour la lutte contre les cancers de la femme et elle-même amputée d'un sein, a évoqué les défis majeurs auxquels sont confrontées les patientes : réaction des conjoints, soutien familial et accès aux soins. « Quand tu n'as personne derrière toi pour te soutenir, c'est la fin. Quand tu acceptes la maladie, tu es déjà guérie à 50 % », a-t-elle affirmé avec émotion.

Pour sa part, Innocent Adoubi, directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre le cancer, a mis en garde : sans une politique claire de prévention des maladies liées au vieillissement, le cancer deviendra bientôt la première cause de mortalité en Côte d'Ivoire, devant les maladies cardiovasculaires.