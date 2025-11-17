Cote d'Ivoire: Décès de Sam Etiassé - Le PPA-CI et Laurent Gbagbo saluent la mémoire d'un serviteur loyal de l'État

Le Parti des Peuples Africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) est en deuil. Le président du parti, Son Excellence Laurent Gbagbo, a annoncé avec une profonde tristesse le décès brutal du camarade Sam Etiassé JB, membre du Conseil Stratégique et Politique (CSP).

Le décès est survenu le samedi 15 novembre 2025, plongeant la formation politique et ses militants dans la consternation.

Dans un communiqué rendu public, Laurent Gbagbo a exprimé ses sincères condoléances à la famille biologique du défunt, ainsi qu'à ses proches et à l'ensemble de la grande famille politique du PPA-CI. Le président du parti a salué la mémoire d'un homme dont le parcours, marqué par la loyauté, le professionnalisme et un sens élevé du dévouement, force le respect.

Le camarade Sam Etiassé, figure respectée du CSP, laisse derrière lui l'image d'un homme engagé, rigoureux et fidèle à ses convictions. Pour Laurent Gbagbo, sa disparition constitue une grande perte non seulement pour le parti, mais également pour la Nation, au regard de son passé de serviteur de l'État et de son attachement à la défense des valeurs d'intégrité.

Face à cette épreuve, le président du PPA-CI a appelé les membres de la Direction ainsi que les responsables locaux du parti à demeurer solidaires et à prendre part à toutes les étapes des obsèques. Cette mobilisation, selon lui, représente un hommage légitime à un compagnon de lutte ayant consacré une partie de sa vie au service de la communauté nationale.

Le PPA-CI invite par ailleurs les militants et sympathisants à rester unis dans ce moment douloureux, afin de perpétuer les valeurs pour lesquelles Sam Etiassé s'est tant investi. Les responsables du parti ont assuré que les informations relatives aux cérémonies funéraires seront communiquées ultérieurement, dès que les dispositions seront finalisées en accord avec la famille.

Le décès de Sam Etiassé laisse un vide immense au sein du PPA-CI, où il avait su s'imposer comme un acteur stratégique, rassembleur et respecté. En lui rendant hommage, Laurent Gbagbo et la Direction du parti réaffirment leur engagement à poursuivre le combat politique dans l'esprit de solidarité et de fidélité qui caractérisait le disparu.