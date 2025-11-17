Congo-Kinshasa: Le président fustige la pollution «catastrophique» provoquée par les pluies diluviennes à Kinshasa

17 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Pascal Mulegwa

Une nouvelle fois révélée par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville ces derniers jours, l'ampleur de la dégradation des réseaux de collecte et d'assainissement d'eau dans la capitale congolaise a poussé le président Félix Tshisekedi a haussé le ton. Faute d'amélioration dans la gestion de la salubrité publique, celui-ci menace de prendre des sanctions contre les responsables concernés.

Les fortes pluies de ces dernières semaines ont une nouvelle fois mis à nu l'ampleur inquiétante de la pollution urbaine en RDC. Dès que les orages éclatent sur Kinshasa, des tonnes de bouteilles en plastique, de sacs, de boues et de détritus en tout genre accumulés depuis des mois jaillissent ainsi des caniveaux et des rivières, ce à quoi il faut ajouter l'irruption de mauvaises pratiques comme des éboueurs vidant leurs chariots directement dans les fossés, ou des habitants profitant de la situation pour ouvrir leurs fosses septiques...

Face à ce cocktail explosif pour la capitale congolaise dont la population frôle aujourd'hui les 20 millions d'habitants et qui révèle l'inefficacité criante de ses systèmes de collecte et d'assainissement, les autorités ont décidé de hausser le ton. Inquiet des « tas d'immondices sur les avenues, des marchés insalubres, des caniveaux obstrués et des déchets plastiques qui envahissent les cours d'eau » notamment à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a en effet fustigé, lors du conseil des ministres du vendredi 14 novembre, un manque flagrant de suivi dans la gestion de la salubrité publique, jugeant également la situation « profondément alarmante, voire catastrophique ».

Après avoir reconnu l'existence de risques immédiats - pollution, maladies, insécurité environnementale -, celui-ci a donc annoncé la convocation urgente de tous les responsables concernés par le dossier, prévenant au passage que des sanctions tomberont faute de changement.

