Madagascar: Tsiroanomandidy - Un dahalo viole une fillette de 2 ans

La gendarmerie de Belobaka, rattachée à la compagnie de Tsiroanomandidy, a identifié et neutralisé vendredi un récidiviste armé, auteur du viol d'une enfant de deux ans.

La veille, elle a été alertée du viol sur enfant. La victime, conduite en urgence dans un centre de soins, a vu ses blessures confirmées par les médecins.

Sans tarder, les enquêteurs ont remonté la piste jusqu'au suspect. Il s'agit d'un individu connu sous le surnom de Pierakely. Déjà impliqué dans des vols de boeufs, cambriolages et actes de brigandage, il s'était enfui, muni d'un pistolet artisanal, et menaçait de tuer quiconque le dénoncerait.

Vendredi matin, alors qu'il revenait chez lui pour récupérer des effets personnels, les gendarmes ont tenté de l'interpeller. Croyant avoir affaire à des villageois, il a ouvert le feu. Les forces de l'ordre ont riposté. Touché, il a succombé à une importante perte de sang.

La Compagnie de Tsiroanomandidy et la Coordination d'Ambatofotsy ont confirmé que l'homme était un récidiviste dangereux. Son décès met fin à une série d'actes criminels qui avaient semé la peur dans la localité.