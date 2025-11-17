Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 17 novembre 2025

L’Éthiopie confirme sa première épidémie de maladie à virus Marburg

Le Ministère de la Santé de l’Éthiopie a confirmé une épidémie de maladie à virus Marburg dans la région du Sud, la première dans le pays, à la suite des analyses en laboratoire d’échantillons provenant de cas suspects de fièvre hémorragique virale. L’analyse génétique réalisée par l’Institut de santé publique d’Éthiopie a révélé que le virus appartient à la même souche que celle signalée lors de précédentes épidémies dans d’autres pays d’Afrique de l’Est. Un total de neuf cas ont été recensés dans cette épidémie qui touche la ville de Jinka, dans la région du Sud. (Source : OMS)

CAN 2025 : Colère des chaînes africaines francophones face à une décision jugée “injuste” de la CAF

La décision de la CAF d’accorder seulement 33 des 52 matchs de la CAN 2025 aux chaînes publiques africaines francophones déclenche une vive contestation. Dans une note transmise dimanche 16 novembre, un collectif de télévisions nationales dénonce une “injustice flagrante”, alors que les pays anglophones et lusophones pourront diffuser l’ensemble de la compétition.

Selon ces chaînes, cette répartition inédite résulte du poids grandissant de Canal+, désormais propriétaire de Multichoice, géant sud-africain des bouquets anglophones. Une situation qui, selon elles, bouleverse l’équilibre historique du service public : la CAN a toujours été diffusée en intégralité sur les chaînes nationales, gratuites et accessibles à tous. (Source : Africa Radio)

Le président algérien ordonne une enquête sur les incendies inhabituels de ces derniers jours

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné dimanche l’ouverture d’une enquête après de violents incendies ces derniers jours. Ceux-ci sont jugés inhabituels pour un mois de novembre, et ont déjà provoqué l’évacuation de dizaines de familles. L’enquête vise notamment à déterminer les «causes des feux qui se sont déclarés simultanément» dans plusieurs régions éloignées les unes des autres. Des médias locaux qui s’étaient étonnés d’un tel phénomène en novembre ont fait état de l’arrestation de quatre suspects. Selon la Protection civile, la quasi-totalité des 55 incendies ayant éclaté ces derniers jours ont été éteints. ( Source : La Libre.be)

Afrique : La RDC bat le Nigeria et file en barrage intercontinental de la coupe du monde 2026

La finale des barrages africains des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 entre le Nigeria et la RDC a offert un scénario à suspense. Et ce sont les Léopards qui s’en sortent au bout de la séance des tirs au but.

Le Nigeria démarre vite et ouvre le score dès la 3e minute, grâce à un tir de Frank Onyeka dévié qui surprend la défense congolaise. Les Léopards réagissent sans paniquer et conservent leur plan de jeu agressif. Malgré quelques phases brouillonnes, ils restent présents dans les duels et cherchent à passer par les ailes. (Source : Africa top sports)

Tanzanie : Le Conseil des imams condamne les violences post-électorales

Les mots sont sans équivoque et ne sont pas passés inaperçus dans un pays où la religion tient une place essentielle dans la vie quotidienne : « Nous condamnons fermement les meurtres de personnes innocentes lors des élections », a affirmé samedi 15 novembre le Conseil des imams de Tanzanie. Une déclaration dans laquelle le cheikh Issa Ponda a aussi évoqué la présence, parmi les victimes des violences qui ont endeuillé le pays dans la foulée des élections présidentielle et législatives du 29 octobre, de personnes tuées alors qu’elles se rendaient à leur travail ou qu’elles se trouvaient simplement à leur domicile…

Si, au-delà du bilan humain – plus de 1000 morts selon les associations -, l’instance a par ailleurs fustigé les nombreuses irrégularités dans la tenue des scrutins et le comptage des bulletins de vote, cette intervention vient surtout confirmer, une fois de plus, l’ampleur de la répression sanglante des manifestations post-électorales contre le régime de la présidente Samia Suluhu Hassan déjà dénoncée par d’autres auparavant. (Source : RFI)

Afrique : Le Maroc déclaré ‘pays maîtrisant l’hépatite B’ par l’OMS

Le comité régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la Méditerranée orientale a officiellement reconnu que le Maroc est désormais classé comme « pays maîtrisant l’hépatite B », a annoncé le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Cette reconnaissance, qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Royaume dans la lutte contre les maladies à caractère épidémique, constitue une étape majeure reflétant les progrès significatifs réalisés en matière de prévention, de dépistage et de prise en charge de l’hépatite virale B, indique le ministère dans un communiqué. (Source : Libération)

Togo : L’IA “made in Togo” qui brise les barrières linguistiques

La première plateforme d’intelligence artificielle 100% togolaise, capable de traduire, parler et interagir en langues togolaises, vient d’être lancée par la start-up Umbaji, dirigée par Essowè Justin Bakoubolo. YODI (qui signifie parler en Kabyè) se distingue des outils traditionnels en générant des traductions audio en Ewé, Tém, Mina ou Kabyè, mais aussi appeler ou envoyer des messages vocaux et SMS dans ces langues. La solution vise à réduire les barrières linguistiques et à renforcer l’inclusion numérique et sociale dans un pays où la diversité linguistique est une richesse, mais aussi un défi. (Source : Togonews)

Gabon : Le huis clos de la session inaugurale de l’Assemblée nationale contesté par l’opposition

L’annonce de la tenue à huis clos de la session inaugurale de l’Assemblée nationale a déclenché une vive polémique, des figures de l’opposition dénonçant une décision « anticonstitutionnelle » au nom de la transparence.

Annonçant la mise en place du bureau de l’Assemblée nationale pour ce lundi, le secrétaire général de l’institution a indiqué que cette session inaugurale se tiendrait à huis clos. Assez pour faire ré- agir certains acteurs politiques qui ont taxé cette démarche d’anticonstitutionnelle.

Parmi les voix les plus critiques, celle de Jean-Gaspard Ntoutoume Ayi. Député de l’Union nationale (UN), il a estimé que le secrétaire général outrepasse ses prérogatives. Citant l’article 88 de la Constitution, qui stipule clairement que « les séances du Parlement sont publiques », il a par ailleurs affirmé que le secrétaire général « n’a pas compétence pour décider seul d’un huis clos ». (L’Union Sonapresse)

Congo-Kinshasa : L’éboulement dans le site minier de Kawama fait au moins 40 morts

Un drame s’est produit le samedi 15 novembre 2025 sur le site minier de Mulondo, situé dans le quartier Kawama du territoire de Mutshatsha, dans la province du Lualaba. L’effondrement d’un pont de fortune, construit sur ce site, a causé la mort d’une quarantaine d’exploitants artisanaux. Selon plusieurs sources locales, 34 corps sont exposés dans une morgue, tandis qu’une dizaine ont déjà été récupérés par leurs familles. Plusieurs blessés, dont deux touchés par balles, ont également été signalés. Il n'y a cependant aucun bilan pour le moment du côté des sources officielles. Le site de Mulondo, situé à 42 km de Kolwezi, est connu pour des tensions récurrentes entre exploitants miniers artisanaux, coopératives et partenaires privés, indique des sources locales. (Source : Radio Okapi)

Mali : L’Inspecteur général Amadou KONATÉ élevé à la dignité de Docteur Honoris Causa à Kigali

C’est avec une profonde fierté et une émotion sincère que nous annonçons que l’Inspecteur général Amadou KONATÉ a été élevé, hier à Kigali, à la dignité de Docteur Honoris Causa lors du Forum international du PADEV 2025.

Cette distinction, l’une des plus prestigieuses décernées à l’échelle africaine, vient couronner un parcours d’intégrité, d’excellence et de dévouement au service de la Nation malienne et du continent.

Elle reconnaît en l’homme non seulement le haut fonctionnaire discipliné et visionnaire, mais surtout le fils du terroir qui, parti d’une enfance modeste, a su franchir les obstacles, transformer les épreuves en forces et incarner, tout au long de sa carrière, les valeurs cardinales du mérite, du travail et de la probité. (Source : Bamada net)