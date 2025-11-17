Ile Maurice: Une jeune femme séquestrée pendant six heures

Une habitante d'Elisabethville, à Baie-du-Tombeau, âgée de 27 ans, a rapporté avoir été victime de séquestration dans la nuit du 9 au 10 novembre.

Selon sa déposition, les faits se sont déroulés dimanche vers 23 h 30 alors qu'elle se trouvait à l'Auberge Public Beach de Trou-aux-Biches en compagnie d'amis.

Un homme avec lequel elle entretenait une relation plus tôt cette année l'aurait surprise par-derrière, lui aurait tenu les mains et l'aurait entraînée de force dans un buisson à environ 25 mètres de la plage. La victime affirme avoir été retenue contre son gré pendant environ six heures, privée de sa liberté jusqu'aux alentours de 5 heures du matin. Elle serait parvenue à s'enfuir et à chercher de l'aide. L'auteur présumé est décrit comme un homme d'environ 1m80, de teint brun, de corpulence moyenne, aux cheveux courts et portant un t-shirt noir au moment des faits.

La jeune femme n'a pas été physiquement blessée, mais indique craindre désormais pour sa sécurité. Une enquête policière est en cours et plusieurs unités ont été informées de l'affaire.