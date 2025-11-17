Ile Maurice: Ambiance de fête et foule nombreuse au Champ-de-Mars

Une foule nombreuse était une fois de plus au rendez-vous au Champ-de-Mars, hier, pour la Maiden Cup 2025. L'ambiance était résolument festive : grande scène avec DJ et musique locale à plein volume, marchands exposant leurs produits et turfistes, programme de courses en main.

Beaucoup étaient venus en famille, de tous âges, des grands-parents aux petits-enfants. Au coeur de cette effervescence, le moment phare de la journée est resté la Maiden Cup elle-même avec une foule en délire, explosant de joie à l'arrivée du cheval gagnant.

Meghen, accompagné de son fils, a exprimé sa satisfaction : «Nou finn fer enn ti letour lekours ek pas enn zourne an fami. Maiden, enn kou dan enn banane ki ena sa. An plis, Maiden ti cancel depi enn bon letan. La nou pe reviv sa moman-la avek fami antie.» Mélanie, en vacances à Maurice, a confié : «C'est la première année que je vois les courses et il y a une superbe ambiance. On s'amuse. C'est familial et bon esprit. C'est tout ce qu'on aime. C'est pour cela qu'on est à Maurice.»

Le jeune Kervish, en habit de jockey, en compagnie de son papa, Kervin, a partagé sa passion: «Mon jockey préféré est Ivaldo Santana. On est là depuis très tôt et la journée se passe très bien.» Le jeune Ethan, entouré de sa famille, a lui aussi exprimé son enthousiasme à la fin de la Maiden Cup 2025 : «La journée s'est très bien passée. J'aime beaucoup venir au Champ-de-Mars. Good Council a gagné. C'est un très bon cheval. J'espère que l'ambiance demeure la même.»

Kervin et Kervish.

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, est arrivé au à l'hippodrome vers 14 h 45. Il a exprimé sa joie: «Mo bien kontan ki nou finn resi met sa bann mafia-la deor ek nou finn reouver lekours.» Au sujet du Mauritius Turf Club (MTC) et du Champ-de-Mars, il a ajouté qu'ils avaient retrouvé leurs lettres de noblesse.

Il a également au passage égratigné l'ancien organisateur des courses : «Get zordi komie dimounn ena ek konpar avek avan kouma ti ete.» Avant d'ajouter en forme de conclusion : «Se enn gran viktwar pou nou.» Les réactions du public à son arrivée étaient, pour beaucoup, similaires à celles observées lors du Revival Day du MTC Jockey Club, avec des «Come on Navin», scandés dans les tribunes. Mais la journée a aussi laissé paraître les signes d'une popularité en baisse, entre les «rann nou pansion» et les «nou ki finn donn li Premie minis, nou kapav osi tir li la».

Cela faisait trois ans que la mythique course du Maiden n'a pas été disputée.