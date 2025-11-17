Ile Maurice: Vol de dons, un suspect arrêté

Un vol de dons religieux a été rapporté au Madurai Mariammen Kovil, situé à Caudan Square, Port-Louis, tôt le matin du vendredi 14 novembre. C'est le Public Relation Officer du temple qui a alerté la police après avoir remarqué plusieurs disparitions d'argent au cours de la semaine.

Selon lui, le kovil ouvre chaque jour à 6 heures pour accueillir les fidèles. Le lieu de culte est équipé de caméras CCTV, mais il n'y a pas de gardien sur place à cette heure. L'argent offert par les dévots est déposé dans un plateau en cuivre, placé à l'intérieur du temple. Entre le lundi 10 novembre et le jeudi 13 novembre, le responsable du kovil a constaté que des sommes d'argent en différentes coupures avaient disparu.

Intrigué, il a décidé de vérifier les images des caméras. En visionnant les enregistrements le jeudi, il a vu un inconnu entrer discrètement dans le temple et voler l'argent déposé dans le plateau. Les vols se seraient répétés sur plusieurs jours. Le montant total manquant est estimé à Rs 2 500.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le vendredi, vers 6 h 15, il a vu le même individu près du kovil. Il a immédiatement alerté la police. Des policiers de Line Barracks se sont rendus sur place et ont arrêté le suspect. L'homme a été conduit au poste, puis présenté devant la cour de district de Port-Louis dans la journée. Il a finalement été condamné à une peine de prison pour le vol des dons du temple.

Les responsables du kovil rappellent qu'ils accueillent chaque jour des fidèles dès les premières heures du matin et envisagent désormais de renforcer la sécurité afin d'éviter de nouveaux incidents.