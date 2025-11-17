Ile Maurice: Un septuagénaire terrorisé par un habitant du quartier qui l'extorquait quotidiennement

17 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Un homme de 70 ans, agent de sécurité domicilié à Pailles, a dénoncé le véritable calvaire qu'il vit depuis plusieurs semaines aux autorités. Il a affirmé être la victime de menaces de mort et d'extorsion de la part d'un habitant de la localité, âgé d'environ 30 ans, avec qui il entretenait pourtant une relation d'amitié.

Les derniers faits remontent au 15 novembre vers 6 h 20, au domicile du septuagénaire. Selon sa déposition, le suspect se serait présenté chez lui, se montrant agressif et exigeant de l'argent. Face à son refus, le trentenaire aurait élevé le ton et proféré des menaces explicites : «Si to pa donn mwa kas, mo pou touy twa. Et si to al lapolis, mo pou bat twa.» Pris de panique et redoutant pour sa vie, l'homme s'est alors enfermé à l'intérieur de sa maison jusqu'au départ de son présumé agresseur.

Il a déclaré que depuis octobre, son «ami» aurait adopté un comportement de plus en plus violent et menaçant. Chaque jour, sous la pression et craignant des représailles, le septuagénaire aurait fini par lui remettre des sommes variant entre Rs 2 000 et Rs 3 000. Il a affirmé que les demandes se faisaient presque quotidiennement et qu'il n'osait pas s'y opposer, redoutant la réaction du jeune homme.

Selon ses dires, ce dernier est connu pour son tempérament agressif. Vivant dans le même quartier, il rôderait souvent près de son domicile, ce qui accentue le climat de peur qu'il ressent. Il a confié être aujourd'hui extrêmement inquiet pour sa sécurité et celle de son foyer. Son état d'anxiété a atteint un point tel qu'il ne parvient plus à mener sa vie sereinement.

Après sa déposition, une enquête a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes et de déterminer les mesures nécessaires pour protéger le septuagénaire. Les autorités tentent désormais de localiser l'accusé pour l'interroger.

