Sénégal: Ligue 1 - Gorée confirme avec une large victoire, le Jaraaf coule encore

Dakar — L'Union sportive de Gorée a été l'un des grands gagnants de la troisième journée de la Ligue 1 avec sa large victoire devant Dakar Sacré Coeur, alors que le champion en titre, le Jaraaf, est dans une mauvaise passe avec un deuxième revers d'affilée.

L"US Gorée a enchaîné un deuxième succès en dominant largement (4-0) Dakar Sacré coeur. Avec cette deuxième victoire d'affilée, les insulaires confirment leur bonne entame de saison, après leur deuxième place de l'année dernière.

L"US Gorée compte 7 points, +5 , comme le Casa sports qui reste solide leader.

L'équipe de Ziguinchor a battu (1-0) l'Union sportive de Ouakam.

Le promu Stade de Mbour poursuit sa bonne entame de la saison en décrochant une deuxième victoire. Les Mbourois ont obtenu leur premier succès a domicile en prenant le dessus (1-0) sur SONACOS de Diourbel. Le Stade de Mbour prend la troisième place avec 7 points, 3.

L'AJEL de Rufisque a créé la sensation de cette journée en infligeant (2-0) au champion en titre, le Jaraaf, son deuxième revers d'affilée.

Les Rufisquois signent ainsi un bon résultat et s'emparent de la quatrième place (7 points, 3). Ils sont suivis au classement par l'autre équipe de Rufisque, Teungueth FC.

Teungueth FC a remporté le derby du département de Rufisque en battant (1-0) Génération foot. Les Académiciens de Deni Biram Ndao sont derniers au classement avec un point.

Cette troisième journée a été marquée par la première victoire de l'AS Pikine qui a battu (1-0) Wally Daan.

L'autre équipe de la banlieue dakaroise, Guédiawaye FC, a arrêté la saignée en obtenant son premier point de la saison.

Les Crabes ont tenu en échec la Linguère de Saint-Louis, lors de leur retour au stade Amadou Barry.

- Voici les résultats de la troisième de journée de Ligue 1 :

Dimanche :

Dakar Sacré coeur - US Gorée : 0-4

Teungueth FC- Génération foot : 1-0

Casa sports-USO : 1-0

Stade de Mbour-SONACOS : 1-0

ASC Cambérene -HLM : 0-0

Jaraaf-AJEL : 0-2

AS Pikine-Wally Daan : 1-0

Guédiawaye FC- Linguère : 0-0