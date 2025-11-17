Afrique: Récompenses du cinéma africain - Le Sénégal décroche cinq distinctions, dont le 'Sotigui d'or'

17 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal a décroché cinq distinctions à la dixième édition des "Sotiguis Awards" récompensant les talents du cinéma et de l'audiovisuel africain et de sa diaspora, dont le "Sotigui d'or", la plus haute distinction de la manifestation, décernée à Ibrahima Mbaye "Thié", a-t-on appris d'un communiqué reçu des organisateurs.

Ibrahima Mbaye "Thié" a aussi remporté le prix du "meilleur acteur de la diaspora" pour son rôle dans le film "Ni chaînes ni maîtres" du réalisateur franco-béninois Simon Mountairou.

Ce long métrage sorti en 2024 met en scène une révolte des esclaves marrons.

Le Sénégal s'est également adjugé le prix du "meilleur acteur" de l'Afrique de l'Ouest décerné à Cheikh Babou Gaye grâce à son interprétation "remarquable" dans le film "Les Nanas" du réalisateur Khalifa Ba.

Le prix du "meilleur jeune espoir" est revenu à Pape Aly Diop, acteur principal du film "Timpi Tampa" de Adama Binta Sow.

L'actrice Diariatou Sow a été sacrée "meilleure espoir série 2025" pour sa performance dans la série "Crédule".

Des acteurs ivoiriens et burkinabé ont été récompensés lors de cette soirée tenue ce samedi au cinéma Canal Olympia Yennenga, à Ouaga 2000, dans la capitale du Burkina Faso.

