Madagascar: Politique générale de la refondation - Le Premier ministre passe un test à Tsimbazaza

Le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo présentera mardi la « Politique générale de la Refondation ». Ce document fixe les grandes orientations du gouvernement.

Sauf changement, le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo sera présent mardi à l'Assemblée nationale, à Tsimbazaza, pour exposer la Politique générale de l'État (PGE). Rebaptisé « Politique générale de la Refondation », ce document doit tracer les grandes lignes de l'action gouvernementale et encadrer la mise en oeuvre des orientations annoncées depuis la formation du gouvernement.

Cette intervention survient à un moment stratégique, juste avant l'ouverture des travaux en commissions sur le projet de loi de finances initiale 2026. Des parlementaires ont déjà critiqué ce texte, estimant qu'il ne reflète pas suffisamment la rupture annoncée par l'Exécutif. La présentation de la PGE pourrait ainsi servir de référence pour d'éventuels amendements, afin d'adapter le budget 2026 aux nouvelles priorités de la refondation.

Six priorités

Ces priorités, au nombre de six, constituent l'ossature de la politique que souhaite impulser le gouvernement : développement du secteur énergétique, accès universel à l'eau potable, renforcement du système de santé, amélioration de l'éducation, création d'emplois pour les jeunes, ainsi que promotion de la participation citoyenne et de la collaboration entre acteurs publics et privés. Or, plusieurs de ces axes ne figurent pas encore clairement dans le projet de loi de finances, encore largement inspiré des choix du précédent gouvernement malgré quelques ajustements.

Reste à savoir si les députés auront la possibilité d'interpeller le Premier ministre après son allocution. Quoi qu'il en soit, ce premier face-à-face direct entre l'Exécutif et les élus s'annonce déterminant, dans un contexte où les attentes autour de la refondation sont particulièrement élevées.