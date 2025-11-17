Afrique: Rugby à VII - Africa Cup - Madagascar finit au pied du podium

Battues en demi-finale par les Sud-Africaines, les Ladies Makis ont laissé filer leur chance de qualification pour la World Challenger Series. Elles finissent à la quatrième place.

La Coupe d'Afrique des Nations de rugby à VII dames a pris fin hier avec le sacre des Sud-Africaines sur la pelouse du Rfuea Ground de Nairobi. Madagascar, qui vise la qualification à la World Challenger Series, n'a pu faire mieux que de se classer à la quatrième place. Opposées à l'Ouganda lors du match pour la troisième place, elles n'ont pas pu renverser la tendance et terminent au pied du podium continental.

Il est exactement 16h 52 lorsque Madagascar et l'Ouganda font leur entrée sur la pelouse du Rfuea Ground de Nairobi pour disputer la petite finale de l'Africa Women's Cup de rugby à VII. Le coup d'envoi est donné par Madagascar, mais l'entame tourne rapidement à l'avantage des Ougandaises. Dès leur première possession, elles transpercent la défense et ouvrent le score (7-0) après seulement une minute et demie de jeu.

La suite du match reste tout aussi compliquée pour les Ladies Makis : deux essais supplémentaires viennent porter le score à 21-0. Plus puissantes, les Ougandaises imposent leur physique dans les duels, tandis que la défense malgache peine à se réorganiser pour contenir les offensives adverses.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Effectif vieillissant

Sur une action individuelle de génie, Valisoa Erickah redonne un souffle d'espoir à son équipe en réduisant le score à 7-21, résultat enregistré à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, l'Ouganda frappe encore, inscrivant un nouvel essai après seulement 1 minute 30 (26-7). Les Ladies Makis, trop indisciplinées, perdent des ballons précieux et se retrouvent dépassées dans tous les compartiments du jeu. À trois minutes de la fin, l'Ouganda file vers la médaille de bronze (33-7). Zoanah sauve l'honneur en marquant le deuxième essai malgache, portant le score à 12-33, avant que les Ougandaises ne scellent définitivement la rencontre: 38-12.

Cette fin de tournoi contraste avec un début de compétition prometteur. Les Ladies Makis avaient dominé la phase de poules: 31-5 contre l'Égypte et 21-14 face à la Tunisie. En quarts de finale, elles avaient surclassé la Zambie (17-7), confirmant leur statut de prétendantes. Comme l'avait anticipé Antsoniandro Randrianorosoa, DTN de Malagasy Rugby, Madagascar a bien retrouvé l'Afrique du Sud en demi-finale. Mais les Sud-Africaines, irrésistibles, ont imposé leur puissance et leur vitesse (29-0) avant de décrocher le titre continental, le Kenya terminant vice-champion.

« La blessure de Véronique Rasoanekena a laissé un vide dans notre attaque. De plus, le temps de récupération a été très long pour certaines joueuses. Il est temps de travailler pour préparer la qualification aux JO de Los Angeles », souligne le DTN.

Un supporter très critique ajoute : « Les Malgaches ont été dépassées physiquement. Peut-être que certaines commencent à ressentir le poids de l'âge. Il est temps d'intégrer plus de jeunesse, car l'effectif est vieillissant. »